 

Белковые частицы наноразмера превращают раковые ткани в мишени для иммунных клеток

30.12.2023, 11:25, Разное
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мЮжнокорейские исследователи из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) разработали технологию для выборочного уничтожения раковых опухолей с использованием белковых наночастиц, которые они называют “нанодронами”. Эти частицы состоят из особых белков, известных как AaLS. Они активируют клетки-киллеры (NK) в организме, которые подавляют рост раковых опухолей и направляют их на новообразования. В результате этого развитие рака в тканях замедляется значительно, при этом побочные эффекты остаются минимальными.

Эффективность этой разработки была успешно проверена на мышах.

Профессор Кан Себен, ведущий автор научной работы, отмечает, что это исследование открывает новые возможности для иммунного лечения с использованием нанодронов для доставки NK-клеток. Это позволяет преодолевать проблемы, такие как перемещение и выживание NK-клеток, и создавать индивидуальные методы лечения, которые избирательно воздействуют на различные типы рака.


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