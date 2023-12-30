 

2023 год побил рекорды по экстремальным погодным катаклизмам

30.12.2023, 7:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По мнению экспертов, уходящий год стал рекордным по количеству экстремальных погодных явлений. Однако наиболее ощутимый след оставили опустошительные лесные пожары, от которых погибло более 250 человек и пострадали сотни миллионов гектаров земли по всему миру. Многие связывают это с негативным влиянием изменений климата и говорят о том, что людских сил для борьбы с этим уже недостаточно — необходимо искать инновационные решения, передаёт WION.

2023 год оказался рекордсменом по количеству экстремальных погодных явлений — от внезапных наводнений до рекордных волн жары. Вот сводка крупнейших лесных пожаров 2023 года, от Северной Америки до Средиземноморского региона. Давайте посмотрим!

2023 год, ставший годом экстремальных погодных явлений, подходит к концу. С точки зрения климата он был катастрофическим. Лесные пожары — бедствие, не знающее границ, — охватили весь мир, с севера до юга, оставляя за собой обугленные следы.

В 2023 году лесные пожары уничтожили более 400 миллионов гектаров земли по всему миру, убили более 250 человек и привели к выбросу 6,5 миллиарда тонн углекислого газа в атмосферу. Из-за лесных пожаров, от Канады до бассейна Средиземномого моря — регионы по всему миру пострадали от рекордных выбросов ртути.

Канада пострадала от крупнейших пожаров за всю свою историю: около 7,6 миллиона гектаров земли было сожжено, не менее 18,5 миллиона гектаров лесных массивов пострадало — это даже больше, чем совокупная площадь Южной Кореи и Кубы. Последствия этого ощущались широко и на дальних расстояних: дымовые облака достигли северо-восточных штатов США и Европы.

На Гавайях произошли самые смертоносные пожары за столетие. Туристический город Лахайна сгорел дотла, и не менее 100 человек погибло в начале августа. Было разрушено около 2200 построек. Причинённый ущерб составил около 6 миллиардов долларов.

Крупнейшие за последние два десятилетия пожары в Греции унесли 21 жизнь. Выгорело более 72 тысяч акров земли.

В 2023 году также произошли пожары в Чили, Италии, Тунисе и Алжире. Причиной этого стали засушливые условия и высокие температуры. Дым от этих пожаров задерживался дольше, и даже в невидимой форме.

Когда деревья горят, они выделяют в окружающую среду удерживаемый ими углекислый газ. В итоге 20 процентов от этого количества остаётся в атмосфере, ускоряя глобальное потепление.

Кроме того, при этом выделяются различные опасные вещества — от угарного газа до золы, сажи и органического углерода. Вдобавок ко всему, эти пожары сокращают запасы углекислого газа примерно на 10 процентов.

Эксперты говорят, что необходимо сместить центр внимания с профилактики на исправление ситуации. Намёк ясен: нынешние методы профилактики уже устарели, а людских сил для борьбы с этим уже недостаточно.

Репортаж корреспондентского бюро WION (World Is One).

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года. 


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