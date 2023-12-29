Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова
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Скажем прямо: нездоровое питание — действительно, один из факторов риска. Но,
во-первых, далеко не основной. А во-вторых, одна ночь в году серьезно повлиять на ситуацию не сможет.
Тем не менее, знать о симптомах рака желудка, причинах
его возникновения и возможностях лечения будет полезно каждому. Как раз об этом
рассказал врач-хирург, врач-онколог
высшей категории “СМ-Клиника” Беслан Балкаров.
Внимание
на симптомы
На ранних стадиях рак желудка, как и многие другие
онкологические заболевания, может протекать бессимптомно. При этом
своевременная диагностика крайне важна для благоприятного прогноза.
Обратить внимание нужно на такие симптомы, как:
- проблемы с глотанием;
- изжога;
- тошнота и рвота;
- значительное вздутие живота после
еды;
- стул темного, почти черного цвета;
- чувство сытости даже после
употребления небольшого количества пищи;
- резкое похудение без видимых
причин;
- одышка в состоянии покоя;
- сильная усталость.
По словам эксперта, проявления рака желудка всегда зависят от
локализации опухоли и стадии заболевания.
“Важно иметь в виду и то, что перечисленные симптомы не
обязательно говорят о раке. Они могут возникать при гастритах, язвах, грыжах,
синдроме раздраженного кишечника и других патологиях. Очевидно, здесь одно — если что-то
беспокоит, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти
диагностику”, — добавляет Беслан Балкаров.
Главное
о группах риска
По статистике, рак желудка в основном диагностируют в возрасте 40-60 лет. И чаще у
мужчин, чем у женщин. Здесь есть ряд предрасполагающих факторов, их называют
факторами риска:
- наследственная
предрасположенность;
- инфекция в желудке, вызванная
бактерией Helicobacter pylori;
- кислотный рефлюкс — состояние, при
котором желудочная кислота забрасывается в пищевод;
- питание с большим количеством
соли, копченостей, пряностей и низким количеством овощей и фруктов;
- гастрит;
- курение и злоупотребление
алкоголем;
- полипы в желудке.
Если человек попадает в группу риска, ему регулярно нужно
бывать на профилактических приемах у гастроэнтеролога. При необходимости именно этот врач направит его на
консультацию к онкологу.
Диагностика
и лечение
“Для диагностики рака желудка потребуется фиброэзофагогастродуоденоскопия
(ФЭГДС). Эта эндоскопическая процедура наряду с колоноскопией обычно вызывает у
пациентов страх. Но бояться ее не нужно: прежде всего, потому что только она
дает полную картину происходящего. Плюс в современных клиниках гастроскопию
можно сделать под седацией, что более комфортно для врача и менее стрессово для пациента”, —
объясняет Беслан Балкаров.
Если диагноз подтвердится, необходимо будет оценить
наличие метастазов. В этом поможет КТ с контрастом — компьютерная томография
грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного
пространства. Также нужно будет сделать МРТ органов малого таза и колоноскопию, сдать анализ крови на онкомаркеры. По
результатам исследований онколог составит схему лечения, которая будет актуальна для конкретного
пациента: как правило, сначала это операция, а затем лекарственная или лучевая
терапия.
Беслан Балкаров отмечает, что то, насколько эффективным
окажется лечение, зависит от стадии заболевания, наличия метастазов и, если они
все-таки есть, степени поражения других органов и тканей. При раннем выявлении
пятилетняя выживаемость составляет 70%, и это очень хорошо. Но чтобы не пропустить
рак желудка на этом этапе, стоит регулярно выполнять ФЭГДС, КТ органов брюшной
полости с контрастом и по рекомендации врача сдавать анализ на онкомаркеры.
Не стоит забывать и о профилактике: правильно
питайтесь, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь спортом и высыпайтесь. А
если есть проблемы с ЖКТ — обратитесь к гастроэнтерологу и пройдите лечение
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