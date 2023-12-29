Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова

Скажем прямо: нездоровое питание — действительно, один из факторов риска. Но,

во-первых, далеко не основной. А во-вторых, одна ночь в году серьезно повлиять на ситуацию не сможет.

Тем не менее, знать о симптомах рака желудка, причинах

его возникновения и возможностях лечения будет полезно каждому. Как раз об этом

рассказал врач-хирург, врач-онколог

высшей категории “СМ-Клиника” Беслан Балкаров.

Внимание

на симптомы

На ранних стадиях рак желудка, как и многие другие

онкологические заболевания, может протекать бессимптомно. При этом

своевременная диагностика крайне важна для благоприятного прогноза.

Обратить внимание нужно на такие симптомы, как:

проблемы с глотанием;

изжога;

тошнота и рвота;

значительное вздутие живота после

еды;

еды; стул темного, почти черного цвета;

чувство сытости даже после

употребления небольшого количества пищи;

употребления небольшого количества пищи; резкое похудение без видимых

причин;

причин; одышка в состоянии покоя;

сильная усталость.

По словам эксперта, проявления рака желудка всегда зависят от

локализации опухоли и стадии заболевания.

“Важно иметь в виду и то, что перечисленные симптомы не

обязательно говорят о раке. Они могут возникать при гастритах, язвах, грыжах,

синдроме раздраженного кишечника и других патологиях. Очевидно, здесь одно — если что-то

беспокоит, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти

диагностику”, — добавляет Беслан Балкаров.

Главное

о группах риска

По статистике, рак желудка в основном диагностируют в возрасте 40-60 лет. И чаще у

мужчин, чем у женщин. Здесь есть ряд предрасполагающих факторов, их называют

факторами риска:

наследственная

предрасположенность;

предрасположенность; инфекция в желудке, вызванная

бактерией Helicobacter pylori;

бактерией Helicobacter pylori; кислотный рефлюкс — состояние, при

котором желудочная кислота забрасывается в пищевод;

котором желудочная кислота забрасывается в пищевод; питание с большим количеством

соли, копченостей, пряностей и низким количеством овощей и фруктов;

соли, копченостей, пряностей и низким количеством овощей и фруктов; гастрит;

курение и злоупотребление

алкоголем;

алкоголем; полипы в желудке.

Если человек попадает в группу риска, ему регулярно нужно

бывать на профилактических приемах у гастроэнтеролога. При необходимости именно этот врач направит его на

консультацию к онкологу.

Диагностика

и лечение

“Для диагностики рака желудка потребуется фиброэзофагогастродуоденоскопия

(ФЭГДС). Эта эндоскопическая процедура наряду с колоноскопией обычно вызывает у

пациентов страх. Но бояться ее не нужно: прежде всего, потому что только она

дает полную картину происходящего. Плюс в современных клиниках гастроскопию

можно сделать под седацией, что более комфортно для врача и менее стрессово для пациента”, —

объясняет Беслан Балкаров.

Если диагноз подтвердится, необходимо будет оценить

наличие метастазов. В этом поможет КТ с контрастом — компьютерная томография

грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного

пространства. Также нужно будет сделать МРТ органов малого таза и колоноскопию, сдать анализ крови на онкомаркеры. По

результатам исследований онколог составит схему лечения, которая будет актуальна для конкретного

пациента: как правило, сначала это операция, а затем лекарственная или лучевая

терапия.

Беслан Балкаров отмечает, что то, насколько эффективным

окажется лечение, зависит от стадии заболевания, наличия метастазов и, если они

все-таки есть, степени поражения других органов и тканей. При раннем выявлении

пятилетняя выживаемость составляет 70%, и это очень хорошо. Но чтобы не пропустить

рак желудка на этом этапе, стоит регулярно выполнять ФЭГДС, КТ органов брюшной

полости с контрастом и по рекомендации врача сдавать анализ на онкомаркеры.

Не стоит забывать и о профилактике: правильно

питайтесь, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь спортом и высыпайтесь. А

если есть проблемы с ЖКТ — обратитесь к гастроэнтерологу и пройдите лечение