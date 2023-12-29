 

Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова

29.12.2023, 3:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скажем прямо: нездоровое питание — действительно, один из факторов риска. Но,
во-первых, далеко не основной. А во-вторых, одна ночь в году серьезно повлиять на ситуацию не сможет.

Тем не менее, знать о симптомах рака желудка, причинах
его возникновения и возможностях лечения будет полезно каждому. Как раз об этом
рассказал врач-хирург, врач-онколог
высшей категории “СМ-Клиника” Беслан Балкаров.

Внимание
на симптомы

На ранних стадиях рак желудка, как и многие другие
онкологические заболевания, может протекать бессимптомно. При этом
своевременная диагностика крайне важна для благоприятного прогноза.

Обратить внимание нужно на такие симптомы, как:

  • проблемы с глотанием;
  • изжога;
  • тошнота и рвота;
  • значительное вздутие живота после
    еды;
  • стул темного, почти черного цвета;
  • чувство сытости даже после
    употребления небольшого количества пищи;
  • резкое похудение без видимых
    причин;
  • одышка в состоянии покоя;
  • сильная усталость.

По словам эксперта, проявления рака желудка всегда зависят от
локализации опухоли и стадии заболевания.

“Важно иметь в виду и то, что перечисленные симптомы не
обязательно говорят о раке. Они могут возникать при гастритах, язвах, грыжах,
синдроме раздраженного кишечника и других патологиях. Очевидно, здесь одно — если что-то
беспокоит, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти
диагностику”, — добавляет Беслан Балкаров.

Главное
о группах риска

По статистике, рак желудка в основном диагностируют в возрасте 40-60 лет. И чаще у
мужчин, чем у женщин. Здесь есть ряд предрасполагающих факторов, их называют
факторами риска:

  • наследственная
    предрасположенность;
  • инфекция в желудке, вызванная
    бактерией Helicobacter pylori;
  • кислотный рефлюкс — состояние, при
    котором желудочная кислота забрасывается в пищевод;
  • питание с большим количеством
    соли, копченостей, пряностей и низким количеством овощей и фруктов;
  • гастрит;
  • курение и злоупотребление
    алкоголем;
  • полипы в желудке.

Если человек попадает в группу риска, ему регулярно нужно
бывать на профилактических приемах у гастроэнтеролога. При необходимости именно этот врач направит его на
консультацию к онкологу.

Диагностика
и лечение

“Для диагностики рака желудка потребуется фиброэзофагогастродуоденоскопия
(ФЭГДС). Эта эндоскопическая процедура наряду с колоноскопией обычно вызывает у
пациентов страх. Но бояться ее не нужно: прежде всего, потому что только она
дает полную картину происходящего. Плюс в современных клиниках гастроскопию
можно сделать под седацией, что более комфортно для врача и менее стрессово для пациента”, —
объясняет Беслан Балкаров.

Если диагноз подтвердится, необходимо будет оценить
наличие метастазов. В этом поможет КТ с контрастом — компьютерная томография
грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного
пространства. Также нужно будет сделать МРТ органов малого таза и колоноскопию, сдать анализ крови на онкомаркеры. По
результатам исследований онколог составит схему лечения, которая будет актуальна для конкретного
пациента: как правило, сначала это операция, а затем лекарственная или лучевая
терапия.

Беслан Балкаров отмечает, что то, насколько эффективным
окажется лечение, зависит от стадии заболевания, наличия метастазов и, если они
все-таки есть, степени поражения других органов и тканей. При раннем выявлении
пятилетняя выживаемость составляет 70%, и это очень хорошо. Но чтобы не пропустить
рак желудка на этом этапе, стоит регулярно выполнять ФЭГДС, КТ органов брюшной
полости с контрастом и по рекомендации врача сдавать анализ на онкомаркеры.

Не стоит забывать и о профилактике: правильно
питайтесь, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь спортом и высыпайтесь. А
если есть проблемы с ЖКТ — обратитесь к гастроэнтерологу и пройдите лечение


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / В Парке Горького пройдут выступления профессиональных фигуристов

28.12 / На площадках фестиваля “Путешествие в Рождество” состоятся дискотеки на льду

28.12 / Германия переживает пугающий спад

28.12 / Рыбный рынок в Косино-Ухтомском посетили более 150 тыс человек

28.12 / Новый пакет американской военной помощи может стать для Украины последним (в этом году)

28.12 / Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО

28.12 / Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

28.12 / “Увековечивание его памяти необходимо”: блогер Манукян заявил о важности установки мемориала в честь Евгения Пригожина

28.12 / Начался монтаж пролета моста между станциями “Текстильщики” БКЛ и фиолетовой ветки 

28.12 / Поликлинику на 750 посещений построят в Некрасовке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика