Рупор кремлевской пропаганды: Что по поводу переговоров?

Что по поводу переговоров в 2024-м? Всё вполне очевидно.

1. Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма.

2. Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута.

3. Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.

А так – да. «Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса.

И кстати, хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято полмиллиона человек. (c) Медведев

PS. Забавно, что на бандеровских ресурсах пассажи Медведева находят нешуточную поддержку. Не все хотят под Авдеевку.

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