Мнение: Надо напомнить

Про антисемитизм и русофобию

“Основа пропаганды фашистов базировалась на самоочевидном факте – преимуществе германского народа сравнительно с другими народами Европы и, соответственно, мира. Преимущество по сравнению с остальным западом Европы было “терпимое”, с Восточной Европой – “подавляющее”. Это было ясно. Ну, великие композиторы немцы и симфонический оркестр – это оркестр немецких народных инструментов. Это “ИХНЕЕ”, и все вокруг – ученики и подражатели. Вся система тысячелетней европейской иерархии основывается на немецкой аристократии. Практически все королевские династии в Европе – немецкие, включая даже Восток: Россию, Грецию, Болгарию и Румынию. (Другое дело, что национализм возведённый в абсолют не учитывает того факта, что в своей массе народ всегда глуп, т.е., грубо говоря, у немцев умников 0,1%, а у русских 0,001%, и таким образом “народный национализм” (черносотенство) отрицает сам себя.)

Но у русских никакого этнического превосходства не наблюдается. Даже в сторону Востока оно относительно. И национализм никогда в России не будет успешен. Потому что это НЕПРАВДА, и СОВСЕМ неправда. Причём национализм будет неуспешен у нас в любую сторону: и “за” и “против” русских. “За”, потому что русские глупы, и их заметные успехи в разных областях культуры являются результатом не качества, а количества (самый многочисленный белый народ мира).

А что касается “против”, то эта же многочисленность русских и некоторые её следствия (а м.б. и причины), делают русофобию СМЕШНОЙ. Во-первых русских слишком много (качественно – по психической размытости и разнообразию) и русофобия это мегафобия, а ненавидеть “почти всё” глупо и жалко. Во-вторых, русский характер… это, гм-гм, знаете… “филия” и “фобия” это не те чувства, которыми можно его описать. “Слаб язык-съ”. Как поёт мой добрый народ:

Мы ебали всех на свете,

Кроме зайца и ежа.

Зайца в поле не догонишь,

А ежа ебать нельзя.

Как и китайцы, русские кислотой растворяют другие нации. Только китайцы действуют пассивно, по-женски, растворяя народы внутри себя. Завоевали их маньчжуры и пропали “аки обры”. Ещё раньше – монголы. Если бы Япония на свою голову завоевала Китай, хотел бы я посмотреть, где бы сейчас японцы были. Даже если бы Тайвань остался японским, это уже была бы головная боль страшная.

А русские – это рукосуи пиратские, размывающие соседей активно.

Фридрих Ратцель написал 100 лет назад “Народоведение”. Политкорректностью тогда и не пахло, и дотошный немец лепил, что попало. В основном он изучал первобытные народы, но в конце с немецкой педантичностью решил вкратце высказаться и о “культурных народах Европы”. Вкратце, о каждой нации по несколько абзацев. Чтобы дать сущность. Вот что он написал о русских:

“Господствующий политически и сильнее всех увеличивающийся отдел русских представляют великоруссы, которые доставляют также главную массу колонистов Сибири и, при разрешении трудной задачи уничтожения власти монголов в Европе, приобрели значительный массовый перевес. Смешением с тюркскими народами и монголами русский тип сильно изменился, хотя в физическом отношении остался преобладающим. В самом населении, вследствии монгольской примеси, отмечается уменьшение роста. В умственной области регресс, быть может, был ещё больше. … Прирождённый колонизатор, великоросс отличается жестокостью, решительностью и предприимчивостью… Лёгкости, с какой русский приспособляется к народам, стоящим ниже его, он обязан своими завоевательными успехами и широким распространением… В деревнях Забайкальской области русские колонисты занимаются скотоводством, так же, как и прирождённые буряты, и гораздо менее земледелием; жёны их выделывают те же домашние художественные изделия, как и бурятки. казаки едят, подобно бурятам, сырое мясо, точно так же, в случае болезни, позволяют лечить себя шаманам и носят на груди, вместе с крестом, какую-нибудь косточку, имеющую значение фетиша. И бурятский язык нашёл доступ в забайкальско-русский диалект, который заимствовал особенно много бурятских слов, касающихся охоты, скотоводства и т.п. Сходные с этим черты представляет ещё более резко выраженная метисация русско-якутской расы в области нижней Лены. В этих явлениях повторяется то, что уже в течение многих столетий происходило в обширной волжской области.”

Это практически всё, что Ратцель счёл нужным сказать о русских. Его мнение было достаточно банальным – “Народоведение” было в каждой гимназической библиотеке России. Т.е. это СУТЬ.

Один казачишка прошмыгнул в Якутию и всех по 10 раз перетрахал, изменив демографическую ситуацию резко. Какая уж тут “русофобия”. Русский русофобам всех баб обрюхатит под “камаринского”, вот и вся “русофобия”. И никогда Вы РУССКОГО, в своей основе хама и хулигана, “фобией” не достанете. Это называется “испугать попа мудями”. “Нелюбят, блин, русских. Щас, расплакались.” Помните, американцы уж и так вертелись, и эдак. И наконец Картер расслабился и Брежнев его припечатал перед камерой. Взасос, тот только ручками-ножками дрыгал. Лучше всякого Хонекера. Леонид Ильич, так сказать, в гроб сходя, благословил. Другие народы это понимают, точнее чувствуют, и никакой особой русофобии ни у одного народа нет. Разве что, по особым геополитическим обстоятельствам, у поляков. Но этот пример и показателен. Русские поляков тоже никогда не жаловали, но для поляка русофобия это Судьба, а для русского полонофобия – два абзаца в “Братьях Крамазовых”. Масштабы разные. И 15% офицеров в царской армии были поляками. Ничего – в своей массе служили царю-батюшке верой и правдой.

А уж о немцах или татарах и не говорю. Помните Симеона Бекбулатовича? Ну, что, татары русских двести лет гнобили, в лицо плевали. Что русские сделали? Поймали и “отлюбили” до потери сознания. Попала мадмуазель на пиратский корабль: “Как вам всем не стыдно. Вы гадкие.” А команда смеётся: во повезло, дед мороз мешок с подарками принёс! “Да мы не гадкие, мы тебя любим. Всей командой”. Вот русские морде татарской и показали “русофобию”. “Родной, да мы тебя царём всея Руси сделаем, рюриковичи тебе в ноги кланяться будут.” Представьте себе, татарин несчастный сидел на троне, как на колу, а Иван Васильевич перед ним на коленях ползал: “Ваше татарское величество, не велите казнить, велите миловать Ивашку, холопа непотребного”. Симеон уж и не знал чего говорить, дышать боялся. Думал: “Господи, хоть кончиться без мучений”. Это как если бы евреи сделали после 45-го года Гитлера президентом Израиля.До этого, знаете, НАДО ДОДУМАТЬСЯ: вы нас резали 200 лет, а мы Вас любить будем. Под балалайку.

Или полякам Рокоссовского министром обороны сделали. “Вот Вы русских не любите, А русские воспитали вам маршала любо-дорого, лучше всякого Пилсудского. Живи, не хочу.” Вдумайтесь. Польский офицерский корпус перестреляли в Катыни. Рокоссовский служил русским, да куда, куда, морда шпионская. Его взяли и тоже сначала расстреляли, а потом передумали, недострелянного выкопали и дали перспективу в жизни – защищай Родину, падла. Мы тебя, это, прижизненно реабилетировали. Потом – в родную Польшу. Запретили на русском языке разговаривать. Человек каждое утро посыпался, радовался, что живой. Он уж не понимал, что происходит. “Где я, люди, выпустите меня”. Какая уж тут “русофобия”.

Это русское “рукосуйство” черта не славянская и не монгольская. Это викинги. Их метода. Они так демографию местным славянам в своё время улучшали. “Придите володеть нами”. Ну сколько их там было – тысяч 50 самцов. Каждый “молодец” за год покрывал 200-300 самок. Они русскую нацию и сформировали. Далее шли медленные наслоения на эту пиратскую основу, до сих пор оставшуюся неизменной.

А вот сословия в России это совсем другое. Весь русский мир есть наглядная иллюстрация к идее сословного неравенства. Каждый русский ходит с огромной табличкой на шее: крестьянин, горожанин, интеллигент…

И сословная демагогия всегда была, есть и будет в России более чем успешна. Потому что это, как и в случае с национализмом в Германии, ПРАВДА. Такая правда, что и слепой увидит. Различия между сословиями в России просто катастрофические и отношения между ними только “кто кого”. “Как”, “где”, “сколько раз”, “куда” и в “какой позе”.

Ленин это увидел. Это был беспощадно трезвый и умный… параноик. Параноик, но – беспощадно трезвый и умный. Он начинал вместе с прочими социал-демократами, был в очень близких отношениях с Мартовым, Потресовым, Струве. Но он в известный момент УВИДЕЛ. А увидел он вот что. Живёт молодой парень в деревне. В деревне плохо – грязь, насекомые, люди вокруг – жадные, глупые и ленивые. Опять же водка. И паренёк идёт в город. В городе без денег (а откуда?) два пути. Первый – в уголовники “бойцом”: мордобой, поножовщина, тюрьма и опять водка. Жизнь, по сравнению с деревней, конечно, весёлая, яркая, да средняя продолжительность этой жизни лет 5. Второй путь – на завод. Платят хорошо, да работа грязная, люди вокруг – плохие. С мастером – поделись, в землячество деньги отдай. Скажешь что поперёк – в рыло. Опять же – водка. В люди выбиться можно, да работать до этой счастливой жизни лет 20. Потом можно и лавочку скобяную открыть, только молодость уже прошла, да и здоровья уже нет – здоровье на заводе в литейном корпусе осталось. И тут парень, на заводе оглядевшись, видит третий путь – можно ещё пойти к евреям.

Меня всегда удивляли обвинения русских в антисемитизме. Русский крестьянин не может быть антисемитом по определению. То есть может, но процесс окукливания такой:

Первая фаза: когда ему сообщают сведения о кровавом навете, он конечно верит сразу и навсегда.

Вторая фаза: берёт сынишку и идёт к ближайшей синагоге: “Вам-то, Ванюшку не надоть? За 5 рублёв отдам. Ванюшку кому.”

Третья фаза: “Что жиды, в дело не взяли? Такушки. Так я вам красного петуха пущу.”

Вот “антисемитизм” русского крестьянина.

Смекалистый деревенский паренёк с завода шёл к евреям “в дело”. Не к социал-демократам, марксистам и т.д. Он этого и не знал ничего, и знать (всерьёз) не хотел. Он шёл к евреям. И не к евреям, а к жидам, которые кровь пьют. Шёл как отчаянный, крест на себе поставивший. Шёл всерьёз, биологически. То есть первым делом пытаясь жениться на еврейке (“рукосуйство”). И получал всё. Давали 200 рублёв, человек приезжал в Лондон или Женеву. Представьте себе перепад: Малые Удоноши, ситценабивная фабрика с бараком – и вокзал в Женеве. А там “товарищи”. Да он “товарищам” готов был ноги мыть и воду пить. Мартов или Струве по своей интеллигентской сословной зашоренности этог не понимали и играли в демократию. А Ленин их всех УВИДЕЛ. Ещё в Петербурге, в 1895 году, когда он мог, например, “случайно” перейти в разговоре с рабочим на французский язык, дождаться, когда тот скажет “барин, да я непонимаю”, и извинившись, привести цитату из Гегеля, чтобы щелчок по низкому лбу вышел дуплетом: “Пойми кто ты, и кто Я.” Он так к рабочим и относился – как они того заслуживают. И выиграл. Потому что действовал в России и действовал по-русски. точно так же как Гитлер действовал в Германии и действовал по-немецки”.

Д.Е.Галковский “Книга Благодарностей и Просьб”, апрель 1999.