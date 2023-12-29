Мнение: О провале маленькой победной войны… Почему Израиль сливает?

Сначала казалось, что военная операция «Железные мечи» продлится… нет, не три дня, конечно же, но пару недель. Максимум — месяц. Ну что смогут «дикари в тапках», вооружённые лишь «Калашами» да РПГ-шками, противопоставить самой мощной армии Ближнего Востока, обученной воевать и горящей желанием отомстить?

Тем более, что Израиль — при полной поддержке #США — заранее объявил, мол, никакие «женевские конвенции» на террористов ХАМАС и сочувствующее ему гражданское население сектора Газа не распространяются. АОИ выполнит задачи спецоперации чего бы это ни стоило палестинцам.

И вот…

Заканчивается третий месяц акции возмездия. Израильские военные зашли в Газу, разрезали сектор на части, полностью уничтожили 52,6 тыс. домов и разрушили 254 тыс. — это почти вдвое больше, чем посчитано за всё время «украинского кризиса». Убито 21 тыс. 320 жителей сектора, 55 тыс. 603 получили ранения. Причём, вероятную подлинность данных палестинского Минздрава не раз подтверждали даже на Би-Би-Си.

Но при этом…

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что операция в секторе Газа продлится «ещё много месяцев».

«У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться ещё много месяцев. Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа», — подчеркнул он.

И снова.

Израиль пятикратно превосходит палестинский анклав по численности населения. И несопоставимо — по возможностям и мощи вооружённых сил. Сколько там у ХАМАСа танков? А самолётов? А разведывательных спутников и прочего всякого высокотехнологичного в военных ресурсах?

То-то.

И тем не менее, при всём подавляющем превосходстве — война против легковооружённой пехоты, которой, к слову, никто не помогает ни «Стингерами», ни «Джавелинами», ни тем более «Леопардами» займёт ещё много месяцев. Таковы реалии нынешнего дивного мира.

Кто там стебался над Вооружёнными силами РФ?

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