Латексные губы – свежий тренд в макияже зимы: что это такое и как сделать

Латексные губы – это макияж губ, который совсем недавно покорил буквально всех, настолько, что стал вирусным. В сегодняшней статье мы чуть подробнее расскажем об этой последней тенденции.

Латексные губы – новый тренд

Глянцевые губы в последние сезоны стали обязательными макияже. И если вы думаете, что они достигли максимального уровня блеска, вы ошибаетесь. Латексные губы “пошли еще дальше”, приобретя виниловый зеркальный эффект.

Автором этого нового тренда является визажист Клаудия Неаксу, которая своим макияжем губ привлекла внимание многих пользователей в соцсетях. Ее видео набрали свыше 18 млн просмотров.

Такой макияж сразу вызвал большой интерес, поскольку в результате получаются губы с настоящим латексным эффектом, настолько блестящие, что способны отражать свет и создавать интенсивные отражения.

Особенности латексных губ

Если вы сосредоточены преимущественно на макияже губ, латексные губы готовы удовлетворить ваши желания. Тенденция, созданная Клаудией Неаксу, сама по себе интересна.

Яркий цвет насыщенных оттенков, таких как красный или фуксия, достаточно завершен, чтобы его можно было комбинировать с нюдовой основой.

Это не значит, что вам нужно использовать только помады ярких оттенков. Даже натуральные цвета, такие как розовый или бежевый, могут стать частью тренда, важно сделать акцент на дополнительном блестящем финише.

В этом случае можно быть более смелым с остальным макияжем и сделать себе более сложный макияж глаз, но при этом подчеркнуть губы.

Необходимые для макияжа инструменты

Теперь, когда вы знаете все о латексных губах, остается попробовать сделать их самостоятельно. Хотя это очень яркий макияж, повторить его несложно, и, главное, вам не понадобится много продуктов.

Фактически для вашей красоты помимо масла для губ, которое увлажнит губы и подготовит их к макияжу, вам понадобится только телесный карандаш, красная жидкая помада или любой другой цвет, который вы предпочитаете, и блеск.

Первый шаг – карандаш для губ

Как и во многих других вариантах макияжа губ, даже в латексных губах карандаш играет фундаментальную роль в определении контура рта. В этом случае он имеет двойное назначение: он также служит для предотвращения соскальзывания жидких продуктов после нанесения.

Распределите нюдовый или коричневый карандаш по контуру губ, а затем нанесите его и на внутреннюю часть. Для более четкого результата обработайте линию плоской кистью. Кроме того, чтобы помада держалась на губах, рассыпьте прозрачную пудру по губам и удалите излишки с помощью кисточки.

Второй шаг – жидкая помада

После того как вы выделили основу, переходите к следующему шагу и нанесите помаду. Как мы уже говорили, цвет не имеет значения, важно, чтобы само средство было жидким и чтобы цвет был ультрапигментированным и насыщенным.

Поскольку губы являются центром макияжа, очень важно избегать эффекта расплывчатости. Так что, если вы хотите избежать ошибок, наносите жидкую помаду плоской кистью. Ее следует распределить по всей площади губ, начиная от центра к краям.

Последний шаг – блеск для губ

На этом макияж губ практически завершен, остался только последний шаг, к тому же самый простой. Фактически теперь вам нужно нанести блеск для губ, чтобы придать латексный эффект.

Хотя это и несложный шаг, как и в остальном макияже, точность важна, поэтому советуем наносить блеск кистью. Сделав это, вы сможете получить однородный и лакированный результат.

Если вы хотите сделать эффект еще ярче, используйте средство с блестками, чтобы создать игру света, которая сосредоточит все внимание на ваших губах.

Такой макияж вы можете попробовать уже на предстоящих новогодних праздниках. Эффект наверняка удивит всех ваших гостей.