Мнение: Почему коммунисты 21-го века уважения не заслуживают

150 лет назад кучка креативных поляков приехала в США, чтобы основать процветающую коммуну в южной Калифорнии. Для опытов выбрали местечко Анахайм, тогда ещё деревню, а ныне — разросшийся город размером с наше Иваново. Цитирую из описания приключений социалистов (ссылка):

…Мало кто из них когда-либо держал в руках лопату или доил корову, но это не имело значения для группы польских аристократов и эстетов, пересекавших Атлантику в 1876 году, направляясь в Америку и, в конечном счете, в южнокалифорнийскую деревню Анахайм. Там они жили бы за счет крестьянского труда, на свободной земле, вдали от досягаемости русских и прусских оккупантов Польши, в гармонии с природой и друг с другом. Днем эти десять колонистов занимались бы своим урожаем, а ночью – искусством – литературой, музыкой, драмой, живописью, — и то, и другое процветало бы под калифорнийским солнцем…

…Как и Брук Фарм, польская колония состояла из представителей культурной элиты. Среди ее членов были Хелена Моджеевская, одна из самых знаменитых актрис Европы, и Хенрик Сенкевич, романист, который позже получит Нобелевскую премию по литературе. (Еще два известных художника, живописцы Станислав Виткевич и Юзеф Хелмонский, ушли из жизни незадолго до отъезда колонистов в Калифорнию). Их возглавлял муж Моджеевской Кароль Божента Хлоповский, самозваный граф и либеральный революционер, который, оставив привилегированную жизнь, присоединился к польскому восстанию 1863 года против русских и провел 20 месяцев в берлинской тюрьме…

…Вернувшись в Варшаву, колонисты экипировались для жизни на границе, купив тяжелые ковры, телескопы, аптечки и хирургическое оборудование. Они также приобрели оружие: кастеты, винтовки, шесть револьверов. Несколько парадоксально, но они, казалось, также ожидали жизни в домашнем комфорте, упаковывая свои книги, драгоценности и весь свой гардероб. Один только колонист заполнил два массивных сундука своей библиотекой из тысячи переплетенных томов…

…К сожалению, они были почти комично неподходящими для этой задачи, ослепленные своими романтическими представлениями о пастушеской жизни и не замечающие суровых реалий сельскохозяйственной работы. (Только Сыпневски имел какое-либо образование в сельском хозяйстве, и он был незнаком с уникальными климатическими и почвенными условиями Южной Калифорнии). Моджеевская, которая когда-то наслаждалась идеей жизни в палатках, сразу же была разочарована их арендованным деревянным домом, украшенным несколькими итальянскими кипарисами и штакетником. Хлоповский и Моджеевская делили одну спальню; их сын спал на диване. Двое мужчин спали в сарае. “Единственным преимуществом усадьбы, — вспоминала она позже, — был вид на горы Сьерра-Мадре на севере и хребет Санта-Ана на востоке”…

…собственные мемуары Моджеевской рисуют жалкую картину:

«Все казалось печальным провалом. У нас было несколько коров, но некому было их доить, и нам приходилось покупать молоко, масло и сливки у соседей. У нас были куры, но наши замечательные собаки регулярно поедали снесённые яйца. У нас был виноградник, на котором выращивался прекрасный мускатный виноград, но некому было его покупать, и часто люди приходили, чтобы без лишних церемоний наполнить им свои фургоны… Зайцы продолжали болеть, а наш озимый урожай ячменя быстро исчезал в кишках соседского скота».

Несмотря на неумелость колонистов, в конечном счете их эксперимент с утопической жизнью обрекли деньги. “Самой тревожной чертой этой буколической фантазии, — писала Моджеевская, — было быстрое исчезновение наличных денег и абсолютное отсутствие даже тени дохода”. К концу ноября коммуна потратила около 15 000 долларов – небольшое состояние по тем временам, и большая часть его принадлежала Хлоповскому, который изначально предложил идею создания коммуны…

…Когда казна истощилась, коммуна начала распадаться. Сначала Моджеевская поехала в Сан-Франциско изучать английский, а затем возобновила свою карьеру на сцене под упрощенным именем Хелена Моджеска. Сенкевич также уехал, написав несколько своих “набросков углем” в лос-анджелесском отеле Pico House, прежде чем вернуться в Европу. Хлоповски некоторое время жил лагерем в каньонах гор Санта-Ана, где он купил хижину, которая позже стала домом пары. (Каньон по сей день носит имя Модьески).

Вот таких социалистов я уважаю. За собственный счёт, приложив немало личного труда и потратив кучу личных средств, они провели важный научный эксперимент. Эксперимент очередной раз доказал нежизнеспособность атеистических коммун, однако полученный коммунарами отрицательный результат — тоже результат.

А вот коммунистов 21-го века уважать совершенно не за что.

Во-первых, это халявщики-паразиты по своей натуре, которые не хотят ни объединяться в коммуны, ни строить коммунистические предприятия — они требуют, чтобы кто-то сделал им всё бесплатно, чтобы они потом пришли на всё готовое.

Во-вторых, в качестве источника финансирования своих начинаний они рассматривают исключительно «отнимать и делить». По их мнению, есть некая социальная группа, которая «жирует», и эту группу надо раскулачить, чтобы провести на награбленные деньги очередной безнадёжный эксперимент.

В-третьих, сейчас на календаре 2023, а не 1876, так что сами коммунисты великолепно знают, что социалистические предприятия не работают. Несмотря на это, они продолжают агитировать за социализм: некоторые из-за неспособности хотя бы на самом примитивном уровне проанализировать итоги предыдущих опытов, а другие в надежде хорошо устроиться у кормушки, повысив лично свой статус за счёт закрепощённого номенклатурой народа.

Хотите поспорить? Хорошо. Сейчас в России идёт массовое импортозамещение, открываются нужные стране заводы. Инвестиции в типичный завод составляют от 50 до 300 млн рублей. Вполне посильная сумма для любого отряда коммунистов, особенно если учесть, что среди неокомми полно богатых людей, которые легко могут найти даже не 50-300 млн, а 50-300 млрд.

Но нет, никаких коммунистических заводов не строится. Если современный коммунист строит или расширяет завод, вы можете быть уверены, что завод будет принадлежать лично ему, и что у простых рабочих не будет вообще никаких дополнительных прав. Более того, на «красных» заводах зарплаты и условия труда зачастую значительно хуже, чем на заводах обычных, капиталистических.

Так вот, если хотите поспорить, приведите мне контрпример. Покажите завод, который коммунисты построили за свой счёт, и которым владеет не спрут-эксплуататор с красным значком на лацкане, а рабочий коллектив.

Пока что из таких «народных предприятий» коммунисты могут похвастаться только удачно приватизированными в девяностые заводами, в которых частью акций владеют сами рабочие. Новых народных заводов и новых коммун, однако, за свой счёт коммунисты не строят, так как у глупых коммунистов денег нет, а умные коммунисты жёстко разделяют громкие лозунги для выступлений на митингах и их личный кошелёк.