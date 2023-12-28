Рупор кремлевской пропаганды: Рекурсивное задержание

Рекурсивное задержание

В Москве полицейские задержали за незаконную съемку на Красной площади девушек, которые имитировали задержание за незаконную съёмку на Красной площади

По информации СМИ, россиянки вдохновились трендом Slavic girl из соцсетей, следуя которому женщины фотографируются в пышных славянских образах: пуховых и меховых платках и шубах. Днем 17 декабря задержанные решили сымитировать задержание участницы такой фотосессии на Красной площади, для чего одна из них надела полицейскую форму.

В результате женщин задержали настоящие полицейские. На них составили протоколы по административным статьям о нарушении порядка проведении акций и о незаконном ношении формы правоохранительных органов.

https://vk.com/wall-162164262_778830?z=photo-162164262_457350163%2Falbum-162164262_00%2Frev – цинк

А быстро тут кино в жизнь превратилось.

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