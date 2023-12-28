Мнение: Зарплаты курьеров достигли 200 тысяч, будет ли лучше без Москвы и разрыв в пенсиях по регионам

1. Некоторые полагают, что в России тяжело найти высокооплачиваемую работу без блата. Вот, пожалуйста, практически гарантированный способ: устраивайтесь на работу курьером в Москве. Для этого не нужно практически никакого образования. Экипировку и велосипед вам выдадут. Желательно, конечно, купить свой велосипед или самый дешёвый автомобиль, но можно обойтись и без этого. Можно даже вахтовать в Москве не круглый год, а только в зимние месяцы. Несколько лет такой работы – и вуаля, вы накопили денег на квартиру в регионе (ссылка):



Зарплаты московских курьеров превысили отметку в 200 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики hh.ru… <…>

По словам экспертов, из-за привычки россиян «заказывать буквально все онлайн» компании увеличивают зарплаты, чтобы справиться с растущим спросом на доставку. Средний доход пеших и велокурьеров составляет более 80 тысяч рублей, а в пиковые месяцы, как декабрь и январь, он достигает 200 тысяч тысяч и более.

Как отметили в «Яндекс Доставке», доходы автокурьеров за год выросли на 46 процентов в среднем по России. В Москве их зарплаты могут доходить до 228,8 тысячи рублей в месяц. За одну смену сотрудники могут получать от 6,5 тысячи рублей.

«Курьеры на автомобилях давно зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что выше средней зарплаты по России», — пояснил управляющий партнер INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров.

За неделю снегопадов в Москве вырос спрос на доставку продуктов и готовых блюд из ресторанов. К воскресенью количество заказов продуктов и еды на дом увеличилось от 5 до 21 процента. При этом из-за ажиотажа бизнес столкнулся с нехваткой курьеров и не смог удовлетворить все запросы клиентов.

Маленькая проблема заключается в том, что работать курьером не так комфортно, как сидеть в офисе и пить кофе, например, закинув ногу на стол и лениво листая пальцем комментарии в соцсетях. Однако, с другой стороны, правило пяти тысяч шагов никто не отменял. Если курьер проходит за день достаточное расстояние, его организм в порядке, а настроение у него почти всё время хорошее.

2. Инженер-нефтяник в своём новом блоге «Мужчина средних лет» разбирает вопрос о том, как «Москва разоряет страну». Цитирую фрагмент (ссылка):



Если по воле рока произойдет парад суверенитетов, то новые жители самостийных держав с удивлением осознают, что живут в независимости гораздо хуже, нежели под «гнетом» презираемой ими Москвы.

А ещё возмущает отношение этих товарищей к рядовым москвичам. А-а-а, зажрались московские врачи, получают по 150 тысяч, а у нас по 50. Господа, а в чем виноваты простые врачи? Они сами себе назначили зарплату? Они виноваты в том, что работают в Москве? Они должны посылать часть денег в фонд немосковских врачей? Непонятно. И вообще, в регионах давно не удивить зарплатой врача в сто тысяч, зарплаты начисляет регион, не хотите задать вопросы к ним? Хотя там есть товарищи, которые нам не товарищи, они тоже будут усердно кивать на федеральный центр. И кто мешает вам переехать в Москву, если там мёдом мазано?

Правда есть среди москвичей товарищи, которые подливают масла в огонь. Мол вы там в своих замкадье не работает, как мы, вот вы бы так поработали. Но это, конечно, смешно. Если человек работает, то работает везде. Во-вторых, по своему личному опыту знаю, что так чаще всего пишут неомосквичи. Понаедут с колхозов, оботрутся в Москве, разучатся сморкаться в ладонь и давай презирать таких же приехавших, которые только приехали. Дурной снобизм в чистом виде.

3. В целом, по многочисленным отзывам, уровень жизни в провинции в эпоху СВО растёт, разрыв с Москвой и другими богатыми регионами сокращается (ссылка). Главная причина – дефицит кадров, усиленный набором людей в армию, и связанный с этим рост зарплат. Люди теперь получают большие деньги на контракте и на военных заводах, работают по удалёнке на столичные компании. Жёсткая нехватка работников и возросший платёжеспособный спрос заставляют поднимать зарплаты и для прочих жителей провинций.

Несколько иная ситуация, однако, в сфере пенсий. Тут дифференциация между регионами, наоборот, растёт (ссылка):

С начала 2023 года разрыв между средними пенсиями в регионах России резко увеличился. Об этом со ссылкой на статистику Социального фонда сообщает газета «Известия».

На текущий момент максимальная региональная пенсия в России превышает минимальную почти в 2,5 раза. Самый низкий размер пенсии в Кабардино-Балкарской республике (17 тысяч рублей), а самый высокий — на Чукотке (40 тысяч рублей). В третьем квартале разрыв между регионами увеличился на 1,3 тысячи. Средняя сумма пенсий по России составила 21,8 тысячи рублей.

Помимо Чукотки, в топ-5 регионов с самыми высокими пенсиями входят Ненецкий автономный округ (34,8 тысячи рублей), Магаданская область (34 тысячи рублей), Камчатский край (33,6 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тысячи рублей). Среди субъектов с самым низким размером выплат — Дагестан (17,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская республика (18,6 тысячи рублей), Калмыкия (18,6 тысячи рублей) и Крым (18,7 тысячи рублей).

С одной стороны, несправедливо. С другой стороны, если уж выбирать между Чукоткой и Кавказом, то тёплый Кавказ выглядит для пенсионера явно предпочтительнее, тем более что и цены там значительно ниже.