Белый дом продлил ряд послаблений в разрешительной сфере на 2024 год

Белый дом решил продлить ряд упрощений в сфере разрешительной деятельности на 2024 год, с целью снижения административной нагрузки. Госорганы получат полномочия по самостоятельному упрощению разрешительных процедур, включая сокращение сроков предоставления услуг и обязательных требований, а также временную отмену оценки соответствия обязательным требованиям.

Кроме того, продлится положение, согласно которому не потребуется переоформление разрешений при смене местоположения компании или индивидуального предпринимателя, а также при переименовании предприятия или его реорганизации.

Также в 2024 году автоматически продлятся некоторые лицензии, истекающие в этом году, включая те, которые касаются телевещания, розничной продажи алкогольной продукции и регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. Госорганы будут обновлять данные в реестрах без необходимости подачи заявлений и уплаты пошлин.

Эти шаги направлены на поддержку бизнеса, при условии его соответствия регуляторным требованиям. Кроме того, в 2024 году будет продолжаться ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения, что сократит длительность процедуры почти втрое, с 160 до 60 рабочих дней.