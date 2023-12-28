 

Мнение: О, как кучно пошло! Путин хотел мира?

28.12.2023, 20:25, Разное
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Чем дальше в лес, тем толще партизаны ©

А чем плачевнее положение ВСУ на 1000-километровой линии боевого соприкосновения, тем чаще с украинской стороны звучат воспоминания о мирном предложении Москвы, которое было бездарно упущено.

Президент России Владимир #Путин в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной». Об этом заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый. По его словам, тогда был достигнут компромисс, который был «совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России», которое было сделано в Минске. Там переговоры начались уже в первые дни конфликта.

При этом, продолжил Александр Чалый, «по каким-то причинам» компромиссные Стамбульские договоренности были сорваны. «Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое «Стамбульское коммюнике». И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить #кризис каким-то мирным урегулированием. По каким-то причинам оно было отложено», — отметил экс-замминистра.

Он также полагает, что решение принять текст этого коммюнике, «который был далек от первоначального предложения России», — личная инициатива президента Путина. «Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», — подчеркнул дипломат.

Это не первый украинский спикер, который подводит украинцев к мысли, что надо было «помириться» ещё тогда. Но и теперь, наверное всё ещё не поздно.

То есть, теперь Украина хочет передышки, чтобы накопить силы — и?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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