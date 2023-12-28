Ученые выяснили, что религиозность не защищает от снижения когнитивных навыков

Как сообщает издание Intelligence, посещение церковных служб и молитва не способствуют повышению степени защиты против снижения когнитивных способностей у пожилых людей, что показали результаты исследования, проведенного австрийскими учеными, представляющими Университет Вены.

В ходе эксперимента было установлено, что между уровнем когнитивных способностей и религиозностью наблюдается пусть и небольшая, но достаточно устойчивая отрицательная связь. Участники исследования, которые чаще других практиковали религиозные обряды и уделяли много времени молитвам, продемонстрировали более низкие результаты в когнитивных тестах, оценивающих умение считать, память и беглость речи.

Кроме того, ученые подчеркнули, что в странах, отличающихся более высоким уровнем приверженности к религии, снижение когнитивных способностей населения ускоряется.