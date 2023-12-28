Установлена связь между желудочной инфекцией и болезнью Альцгеймера

Как сообщает издание Alzheimer’s & Dementia, одной из причин развития болезни Альцгеймера, как показали результаты исследования, проведенного канадскими учеными, представляющими Университет Макгилла, может являться желудочная инфекция.

Анализ информации о состоянии здоровья четырех миллионов человек, возраст которых превышал отметку в 50 лет, показал, что у пациентов с инфекцией Helicobacter pylori, возбуждающей язву желудка, риски развития болезни Альцгеймера, по сравнению с теми, у кого такой проблемы не было, были выше на 11%.

Ученые намерены продолжить исследования, которые позволят выяснить, может ли уничтожение Helicobacter pylori минимизировать риски развития болезни Альцгеймера у некоторых людей. Стоит отметить, что подтвержденных методов лечения данного заболевания, обладающих высокой степенью эффективности, пока не существует.