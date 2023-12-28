Мнение: Популярность России в Китае, китайские политические координаты и сворачивание культа Мао Цзэдуна

1. Американские журналисты из Нью-Йорк Таймс обнаружили, что китайцы искренне любят Россию и восхищаются русской культурой. Вот что пишут об этом удивлённые американцы ссылка 1, ссылка 2):



Россия настолько популярна в Китае, что влиятельные лица в социальных сетях стекаются в Харбин, столицу самой северной провинции Китая на востоке, Хэйлунцзян, чтобы позировать в русской одежде перед бывшим русским собором.

2. Руслан Карманов приводит у себя в Телеграме «китайские политические координаты» (ссылка). Я немного изменил график, добавив русский перевод:





3. Блогер Николай Вавилов считает, что культ Мао Цзэдуна в современном Китае постепенно сворачивают (ссылка):

Постепенный отказ от наследия Мао – современный тренд в Китае

Сегодня 130 лет со дня рождения первого руководителя КНР и более чем 30-летнего руководителя Компартии Китая Мао Цзэдуна 毛泽东, однако человек, чьи портреты есть у каждого китайца в виде бумажных денег – а он присутствует на всех без исключения купюрах – практически не удостаивается внимания людей и государства. В отличие от внешне похожей ситуации с Лениным в позднем СССР, в Китае все обстоит немного иначе.

В «китайском Яндекс.Новости» Байду.Новости упоминание о юбилее затерялось мелким шрифтом посередине ленты, в Жэньминь жибао – также. Никаких государственных массовых мероприятий, крупных памятных мероприятий не запланировано – Си Цзиньпин участвует в церемонии присвоения новых воинских званий высшему командному составу НОАК, короткая дежурная речь о 130-летнем юбилее.

Отчасти это связано с отсутствием в Китае традиции празднования личных праздников лидеров страны, которая уходит в традицию обезличивания верховной власти императоров. Отчасти – эпоха Мао, его сторонники уходят в прошлое – и возможно, в ближайшее десятилетие уйдут и со все меньше встречающихся в обороте бумажных денег. Похоже, праздновать юбилей вождя собираются только разные маргиналы за рубежом, которые с трудом понимают современный Китай.

Говоря про Мао стоит не забывать несколько вещей – отец Си Цзиньпина Си Чжунсюнь фактически дважды находился на грани гибели в связи с личными репрессиями группы Мао Цзэдуна – фактически это были конкурирующие группировки. Сам Си Цзиньпин испытывал давление при вступлении в партию в поздний период Культурной революции. <…>

Культа Мао в современном Китае нет, за исключением совсем пожилых людей и хунаньских таксистов, которые вешают изображения Мао как оберег в машину. В интеллигенции есть тренд на высмеивание и десакрализацию бывшего вождя и явлений Культурной революции.

Однако осознание Мао как крупной исторической фигуры, первого лидера современного китайского государства есть – как политика, способно поднять ураган судьбоносных изменений и благословенного небом на 30-летнее правление: в этом ключе, Си Цзиньпин, который родился в тот же год по китайскому календарному циклу, что и Мао – это фигура аналогичного масштаба, однако не «начала государства», а его расцвета, не как Мао – а вместо Мао. А по сути – антимао. В этом ключе сейчас идёт идеологическая работа в Китае – отождествление величия двух принципиально разных вождей.