Как использовать и с чем сочетать в образе наряды цвета “персиковый пух”

Главном цветом 2024 года институт Pantone выбрал Peach Fuzz, или “персиковый пух”. По мнению стилистов, он больше подходит для женщин со светлыми волосами и глазами теплых тонов. Что же касается темноволосых и темноглазых особ, то им больше к лицу насыщенный персиковый, с нотками оранжевого. Эксперты объясняют, как использовать и с чем сочетать в образе наряды цвета “персиковый пух”.

Идеальный вариант – монохром

Такой нежный цвет, как персиковый пух, – неяркий, близкий к пастельному, поэтому его нетрудно сочетать со множеством других цветов. Использование в одном наряде сразу нескольких оттенков главного цвета 2024 года смотрится весьма эффектно, о чем свидетельствует фото с американской актрисой Джессикой Альбой.

Однако идеальным вариантом использования “персикового пуха” экспертам моды представляется именно монохромный. Его можно увидеть и в моделях, представленных на подиумах известными брендами, и в уличных аутфитах. Все они смотрятся элегантно и весьма изысканно.

С вещами цвета Peach Fuzz можно создавать самые разные сочетания. Например, свободный трикотажный брючный костюм или деловой структурированный костюм с рубашкой мужского кроя. А также можно надеть водолазку, брюки и пальто одного цвета. При этом сочетание различных тканей сделает образ более интересным.

Разнообразие текстур и фактур

Цвет “персиковый пух” используют в таких легких материалах, как тюль, органза, кружево, крепдешин, атлас, шелк. Из них шьют воздушные наряды для торжественных случаев и даже свадебные платья. Peach Fuzz придает таким образам винтажный оттенок.

Один из таких вариантов мы видим на главном фото. Их хорошо сочетать с элегантным туфлями или босоножками на каблуке или с обувью золотистого цвета и с такими же аксессуарами.

В 2024 году также приветствуются смелые сочетания текстур, например кожи, меха и шелка, как на снимке, где модель одета в платье-рубашку из шелка и куртку из искусственного меха с кожаными вставками.

Если вы ищете цвет, который будет хорошо миксоваться с “персиковым пухом”, чтобы выглядеть гламурно, выбирайте белый. Зои Кравиц, американская актриса и модель, дает нам урок стиля. На одно из мероприятий она надела платье-колонну без бретелей персикового цвета и длинные перчатки из белой кожи. Это позволило ей, используя минимум средств, создать изысканный образ.

Создание повседневного стиля

Персиковый цвет можно с успехом использовать и в повседневной жизни – в брюках, юбках, блузках и в жакетах. Здесь подойдет как стиль тотал-лук, так и сочетание с другими оттенками.

Предпочтение здесь отдается спокойным, однотонным вещам без принтов. Peach Fuzz хорошо сочетается, например, с белым, так лук будет более привлекательным.

Хотите попробовать что-то простое, но в то же время интересное и крутое? Возможно, вас вдохновит Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская. На фото она предстает в неформальном наряде из прямых джинсов, белого топа и структурированного жакета цвета Peach Fuzz.

Цветовые комбинации

Как уже было сказано выше, цвет “персиковый пух” лучше всего смотрится в монохромной версии или в сочетании с нейтральными оттенками. Неплохой комбинацией является и персиковый плюс черный. Но все же мягкие, светлые и теплые тона подходят к Peach Fuzz больше всего.

Среди них – глициния, королевский синий, цвет “коньяк”, а также светло-горчичный, пустынно-зеленый и небесно-голубой. Сиреневый и конфетно-розовый отлично смотрятся рядом с персиковым, как и различные оттенки серого и молочно-белого.