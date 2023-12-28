 

Российские университеты начали отзывать дипломы, выданные участникам «голой вечеринки»

28.12.2023, 19:33, Разное
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Из Федерального реестра граждан, получивших высшее образование были исключены Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская, Николай Васильев и другие участники «голой вечеринки», состоявшейся в столичном клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. 

Как пояснил официальный представитель Минпросвета, в ходе внеплановой проверки было выявлено, что абсолютное большинство принимавших участие в скандальном мероприятии звёзд незаконно получили высшее образование, поэтому их дипломы были аннулированы. 

«Реестр содержит сведения, которые формируют сами учебные заведения. Они по собственной инициативе перепроверили письменные работы и результаты экзаменов этих извращенцев и пришли к однозначному выводу — эти граждане недостойны высокого звания выпускника российского вуза», – сообщил пресс-секретарь министерства Дмитрий Ардель. 

По информации газеты «Жизнь», в ближайшее время будет проведена проверка школьных аттестатов шоуменов, по итогам которой их документы о полном среднем образовании могут быть также признанные недействительными. 

«Есть мнение, что такие лица заслуживают только справки о неполном среднем образовании со всеми вытекающими. Пусть потом попробуют найти себе нормальную работу, неучи», – рассказал источник издания в Минпросвете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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