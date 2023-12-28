Мнение: Санкции спасают Россию

Прочитал интересную теорию – почему РФ до сих пор не рухнула под гнетом наваленных на нее санкций, и даже наоборот – создается впечатление, что в России сейчас очень много денег. Ответ парадоксален: главная причина этого… санкции! Как так? А оказывается, такой эффект вполне закономерен, и его, по идее, должны были просчитать те, кто санкции накладывал.

Дело в том, что санкции были направлены, в числе прочего, на обрыв практически всех связей российской экономики с Западом, а через механизм «вторичных санкций» – и со всем миром. В итоге это привело к тому, что оказался чрезвычайно затруднен… вывод капитала из России! А это была огромная «дыра», через которую из России постоянно, каждый божий год утекали громадные суммы, вообще, по масштабам оттока капитала РФ всегда находилась в самом «топе» мирового, так сказать, рейтинга. Пишут, что еще в 2021 году из России так ушло 820 млрд. долл., и это, в общем, средняя цифра.

Как мы помним, на словах российское руководство и лично В.В.Путин постоянно боролись с таким оттоком, взывали к совести, угрожали страшными карами и так далее – но ничего не помогало, Настоящие Деньги (тм) утекали из РФ как ни в чем ни бывало, широким потоком. Так бы всё и шло – но Запад со своими санкциями протянул Путину руку помощи. Они попытались законопатить «дыру» со своей стороны. И преуспели в этом гораздо больше!

Теперь многие каналы вывода из России астрономических сумм реально перекрыты, да и смысл «вывода» во многом потерялся, в условиях, когда тотально «токсичными» объявили вообще всех россиян чохом. Куда бежать, как, зачем? В общем, владельцы «серых схем» как минимум приостановили вывод средств – и это уже сказывается на экономике. Во-первых – отсюда немалый вклад в разгон инфляции («голландская болезнь»), во-вторых – определенный подъем или по крайней мере сдерживание спада во многих отраслях.

Эффект, скорее всего, временный – денежный поток, стремящийся «наружу», прочь от нашей проклятой богом территории, себе дырочку безусловно найдет рано или поздно; но – все равно любопытно, не правда ли. Добрые самаритяне с Запада… Удерживают экономику РФ от краха как могут. Что бы мы без них делали.

UPD. А если еще подумать – всё так, как и должно быть. Почему капитал бежит и всегда бежал из России? Потому что ему тут нет применения, вкладывать в Россию по большому счету нерентабельно – не получишь отдачи. России капиталы не нужны, вложения сюда бессмысленны с чисто экономической точки зрения. Но – найден выход! Вместо вывода за рубеж к проклятым буржуинам, можно же вкладывать в оружие и боеприпасы – то есть попросту сжигать. Что и делается. Наконец-то найден БАЛАНС. Вот он, “российский путь”. Здравствуйте, полковник Паршев.