 

Установлена связь между употреблением имбиря и нормализацией веса

28.12.2023, 18:55, Разное
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Как показали результаты исследований в области нутрициологии, проведенных корейскими учеными, включение в рацион корня имбиря оказывает позитивное влияние на метаболизм, нормализует уровень сахара в крови, повышает степень содержания «хорошего» холестерина в организме и способствует снижению веса.

Содержащиеся в имбире химические соединения гингерола и шогаола, придающие ему характерный пряный вкус, снижают аппетит и ускоряют процесс сжигания жира, позволяя ликвидировать лишние килограммы.

Исследования показали, что имбирь, если его применять правильно, может превратиться в полезного союзника в поддержании здорового образа жизни и борьбе с целым рядом заболеваний.    


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