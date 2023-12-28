 

Домашние питомцы могут замедлить процесс старения своих владельцев

28.12.2023, 18:55, Разное
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Как сообщает издание JAMA Network Open, домашние животные могут замедлить у своих владельцев процесс старения организма, как показали результаты исследования, проведенного российскими учеными.

Академик РАН Оксана Драпкина, прокомментировавшая работу своих коллег, подчеркнула, что с возрастом когнитивные способности снижаются у всех людей, однако у владельцев домашних питомцев процесс старения несколько замедлялся. Отмечается, что медленнее всего старели те, кому ежедневно приходилось выгуливать собак, в то время как у владельцев кошек фиксировалось улучшение словесной памяти.

Эксперт объяснила полученные результаты тем, что физическая активность способствует улучшению когнитивных функций, добавив, что при общении с животными имеет место переключение между когнитивными процессами, что активирует нейронные связи в мозге. Кроме того, общение с животными снижает уровень хронического стресса.   


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