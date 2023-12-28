В каждой третьей новогодней игрушке, ввезённой в РФ из Китая, обнаружены бриллианты

Столичные полицейские раскрыли необычную схему контрабанды драгоценностей. Помог им в этом бдительный покупатель – в одном из магазинов он приобрёл набор ёлочных игрушек китайского производства. Наряжая ёлку, мужчина нечаянно уронил шар, когда стекло разбилось на пол упали бриллианты. Он немедленно сообщил об этом в полицию.

По горячим следам силовики организовали проверку магазина, где был приобретен товар – в каждой третьей коробке содержались игрушки с драгоценными камнями. Оперативники проверили накладные и выяснили, что ёлочные аксессуары были в ноябре этого года в рекордном объёме завезены в порт Новороссийска. Оттуда они направились на склады ведущих ретейлеров по всей России.

«Мы предполагаем, что далее бриллианты таким хитрым образом выкупят недобросовестные дельцы с дальнейшей перепродажей за границу», – пояснили в МВД.

Силовики в настоящий момент не могут отследить все игрушки, внутри которых находятся бриллианты, но считают, что в среднем они могут в каждой третьей-четвёртой игрушке. Покупателей просят проявить гражданскую сознательность и немедленно оповещать полицию о найденных драгоценных камнях, а в случае сбыта краденного их ожидают тюремные сроки.

Мужчине, вовремя сообщившему о ценной находке, подарили гирлянду и билет на всероссийский чемпионат МВД по рукопашному бою.

—