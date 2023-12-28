Повышенный холестерин часто проявляется в ногах

Появление болей при ходьбе или беге, изменение цвета кожи или тромбоз могут быть связаны с повышенным уровнем холестерина в крови, предупреждает издание Times of India.

Когда врачи говорят о повышенном холестерине, это означает, что в крови человека слишком много жировых компонентов, что часто приводит к атеросклерозу – патологическому состоянию сосудов, где образуются холестериновые бляшки. Это, в свою очередь, мешает нормальному кровоснабжению органов, включая сердце и мозг, и может вызывать ишемическую болезнь сердца (ИБС) и инфаркты.

Один из способов выявить опасно высокий уровень холестерина – наблюдение за состоянием ног, так как их здоровье зависит от нормального кровоснабжения. Закупорка сосудов холестериновыми отложениями может привести к следующим симптомам:

1. Дискомфорт в стопах и ограничение подвижности, вызванные ксантомами – жировыми отложениями под кожей.

2. Боль или судороги в ногах во время физической активности, что может быть признаком заболевания периферических артерий (ЗПА).

3. Периферическая нейропатия, которая проявляется холодными ногами, болезненностью, онемением или покалыванием.

4. Цианоз – синеватый или сиреневый оттенок кожи или ногтей на пальцах ступней.

5. ТВГ (тромбоз глубоких вен), который повышает риск тромбоза и может вызывать боль и отеки.

Медицинские эксперты подчеркивают, что высокий уровень холестерина может привести к серьезным осложнениям, включая тромбоэмболию легочной артерии. Этот фактор также может быть причиной внезапных приступов головной боли, как утверждается на портале MedikForum.ru.