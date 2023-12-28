 

Онколог Смирнова назвала дискомфорт в животе симптомом рака кишечника

28.12.2023, 18:20, Разное
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Онколог Елена Смирнова предупреждает, что дискомфорт в животе, возникающий из-за неудобного положения тела, может оказаться симптомом рака кишечника. Специалистка рассказывает, какие еще признаки следует обратить внимание и почему раннее обращение к врачу так важно.

Дискомфорт в животе, вздутие и боли после еды могут быть ранними признаками рака кишечника, по словам онколога Елены Смирновой. В ее Telegram-канале она подчеркивает, что эти симптомы могут возникать при принятии неудобного положения тела.

Кроме того, она уточняет, что колоректальный рак часто сопровождается перебоями в работе кишечника и изменениями в стуле. Стул может стать более тонким, узким и менять цвет, напоминая смолу. Если подобные симптомы продолжаются более недели, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Смирнова также обращает внимание на то, что симптомы рака кишечника часто могут быть “размытыми” и похожими на обычное недомогание. Поэтому она призывает проводить профилактические проверки и не откладывать визит к врачу.

Она подчеркивает, что осмотр у проктолога имеет решающее значение, и в случае рака кишечника время играет критическую роль, так как опухоль может быстро расти.

Анемия также может развиваться при раке кишечника из-за кровотечений из опухолей. Признаки анемии включают усталость, слабость, головокружение, мушки перед глазами и бледность.

Другие возможные признаки рака кишечника включают кровотечение из заднего прохода или в стуле, ощущение комка в животе, необъяснимую потерю аппетита, непрошенное похудение, трудности с дыханием и опухшие лодыжки.

Раннее обращение к врачу и профилактические осмотры являются наилучшим способом своевременного выявления и лечения рака кишечника.


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