Мнение: Скумбрия теперь деликатес!

Все-таки удивление у меня прорывается – почти после каждого посещения магазина не могу сдержать эмоций. Там столько сюрпризов! Сегодня решил прикупить копченой скумбрии – грех себя иной раз не побаловать. На ценник даже не смотрел – ну сколько она там может стоить? Потом продавщица назвала цену за рыбку и я – ооо! Сколько ж она нынче у вас стоит?

Оказалось – 750 р. за кг. А я, стало быть, живущий в прошлом, никак не поспеваю за быстротекущей действительностью. В моем представлении она все еще стоила 300-400 за кг, как буквально еще год назад. Лишний раз подивился: надо же, годовая инфляция по Набиуллиной всего каких-то 9%, а совсем не деликатесная скумбрия вон чего себе позволяет!

Цены растут с быстротой неимоверной – что особенно радует в преддверии января-февраля. Обычно к концу зимы с ценами начинается самая вакханалия – на складах заканчиваются летние запасы, и в рост идет всё. Что ж, посмотрим; мне кажется, в эту зиму будет что-то особенно веселое.