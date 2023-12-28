 

Мнение: Скумбрия теперь деликатес!

28.12.2023, 18:10, Разное
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Все-таки удивление у меня прорывается – почти после каждого посещения магазина не могу сдержать эмоций. Там столько сюрпризов! Сегодня решил прикупить копченой скумбрии – грех себя иной раз не побаловать. На ценник даже не смотрел – ну сколько она там может стоить? Потом продавщица назвала цену за рыбку и я – ооо! Сколько ж она нынче у вас стоит?

Оказалось – 750 р. за кг. А я, стало быть, живущий в прошлом, никак не поспеваю за быстротекущей действительностью. В моем представлении она все еще стоила 300-400 за кг, как буквально еще год назад. Лишний раз подивился: надо же, годовая инфляция по Набиуллиной всего каких-то 9%, а совсем не деликатесная скумбрия вон чего себе позволяет!

Цены растут с быстротой неимоверной – что особенно радует в преддверии января-февраля. Обычно к концу зимы с ценами начинается самая вакханалия – на складах заканчиваются летние запасы, и в рост идет всё. Что ж, посмотрим; мне кажется, в эту зиму будет что-то особенно веселое.

Источник: Размышления вольного социолога


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