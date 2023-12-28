 

Обозначены факторы раннего развития деменции

28.12.2023, 17:45, Разное
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Как сообщает издание JAMA Neurology, результаты анализа данных о 350 тысячах участниках UK Biobank, возраст которых еще не достиг отметки в 65 лет, показали, что генетический фактор является далеко не единственной причиной развития такого заболевания, как деменция.

Было установлено, что степень риска раннего развития деменции увеличивают низкий уровень образования и социально-экономический статус, социальная изоляция, злоупотребление алкоголем, дефицит витамина D, депрессия, инсульт, нарушения слуха и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Доктор Стиви Хендрикс, представляющий Маастрихтский университет и являющийся одним из авторов исследования, уточнил, что деменция в молодом возрасте оказывает крайне негативное влияние на жизнь людей, подчеркнув, что полученные результаты позволят расширить представление о факторах риска данного заболевания.       


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