Обозначены факторы раннего развития деменции

Как сообщает издание JAMA Neurology, результаты анализа данных о 350 тысячах участниках UK Biobank, возраст которых еще не достиг отметки в 65 лет, показали, что генетический фактор является далеко не единственной причиной развития такого заболевания, как деменция.

Было установлено, что степень риска раннего развития деменции увеличивают низкий уровень образования и социально-экономический статус, социальная изоляция, злоупотребление алкоголем, дефицит витамина D, депрессия, инсульт, нарушения слуха и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Доктор Стиви Хендрикс, представляющий Маастрихтский университет и являющийся одним из авторов исследования, уточнил, что деменция в молодом возрасте оказывает крайне негативное влияние на жизнь людей, подчеркнув, что полученные результаты позволят расширить представление о факторах риска данного заболевания.