Выявлены гены клеток мозга, отличающие человека от приматов

Как показали результаты исследования, проведенного канадскими учеными под руководством Джесси Гиллиса, представляющего Центр клеточных и биомолекулярных исследований Университета Торонто, было установлено, что в генетических картах мозга различных видов приматов содержится 139 генов с выраженной активностью, характерных исключительно для человека.

Эти гены, присущие гориллам, шимпанзе, мармозеткам и макакам, но развившиеся только у человека, демонстрируют высокую степень толерантности к изменениям, таким образом, предположительно, способствуя эволюции клеток мозга человека в ответ на целый ряд опасных мутаций.

Половина из выявленных генов, специфичных для человека, проявляет свою активность, как уточнил сотрудник Института когнитивной геномики в Нью-Йорке Хамсини Суреш, в нейронах серого вещества мозга.