 

Илон Маск не смог сдержать слёз на церемонии вступления в должность главы «Роскосмоса»

28.12.2023, 17:33, Разное
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Продавший весь свой бизнес в США и получивший российское гражданство миллиардер Илон Маск не смог сдержать слёз на церемонии вступления в должность главы «Роскосмоса», любезно оставленной Юрием Борисовым.

Во вступительном слове он отметил успехи советской космонавтики и добавил, что все инженеры SpaceX по его поручению учили русский язык и штудировали советские учебники по физике. Сам предприниматель несколько десятков лет мечтал работать во главе именно российской компании.

«Гагарин, Королёв, Леонов, Терешкова – эти имена навсегда вписаны в историю космонавтики и конституционного строительства, – подчеркнул Маск. – Я был рад, когда удалось создать SpaceX и поработать с коллегами из NASA, но это была только ступенька к Олимпу. В целом российские инженеры более образованы, нежели американские, с ними можно выпить, сыграть в шахматы, поговорить за жизнь, а не только почертить кульманом».

Также Маск отметил удивительную смекалку российских космонавтов и инженеров.

«Однажды на МКС была нештатная ситуация, произошла разгерметизация. Пока астронавты связывались с Хьюстоном, русские просто заклеили отверстие изолентой, – вспомнил он. – Конечно, это не помогло, но всё-таки это был оригинальный подход. Мы долго смеялись, в том числе потому что были не на МКС, а на Земле».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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