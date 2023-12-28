На площадках фестиваля “Путешествие в Рождество” состоятся дискотеки на льду

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28.12.2023, 17:05, Новости дня
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Ставший традиционным фестиваль “Путешествие в Рождество” вновь радует москвичей и гостей города. В этом году организаторы подготовили большое количество мероприятий, связанных со столицей и ее жителями.

В рамках фестиваля действует 10 бесплатных коньков. В новогодние дни там пройдут дискотеки на льду. Гостей ждут диджей-сеты под ритмичную музыку и динамичное световое шоу.

Вход на дискотеки свободный, но перед этим нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Там же доступно расписание мероприятий.

Вечеринки состоятся 30 декабря и 7 января на площадках на улицах Сухонская, Авиационная, Теплый стан и Вешняковская. В эти же дни запланированы дискотеки на площадках фестиваля на улицах Ключевая, Грекова, Хачатуряна, проездах Серебрякова, Олимпийской Деревни и в сквере рядом со станцией метро “Некрасовка”.

Юбилейный фестиваль “Путешествие в Рождество” проходит на 36 площадках во всех округах. Посетители могут узнать интересные факты о жизни Москвы в разные исторические эпохи, познакомиться с новогодними традициями предков, поучаствовать во встречах с реконструкторами и мастер-классах.

Гостей ждет насыщенная гастрономическая программу. На нескольких площадках, посвященных разным эпохам, можно отведать блюда по рецептам тех времен.

Гастрономическая часть охватывает пять веков в истории России и ее столицы – от первых царей до современности. Например, на площадке “Москва боярская” посетителям предлагают суп из свежей капусты, жаркое из баранины и другие традиционно московские угощения, а “Москва современная” порадует НЛО-бургерами, бабл-чаем и прочими популярными в наши дни угощениями.

Организаторы подготовили много интересного и для юных посетителей. Научная станция Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана проводит на площадках фестиваля уникальные мастер-классы для детей от шести лет и старше. Ребят знакомят с основами электроники, учат создавать электронные схемы сигнализации, светодиодные елочные украшения и даже собственных роботов.

Площадки фестиваля “Путешествие в Рождество” работают с 15 декабря по 8 января. За 10 лет гостями стали свыше 100 миллионов человек.


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