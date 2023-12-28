Рыбный рынок в Косино-Ухтомском посетили более 150 тыс человек

В большинстве мировых мегаполисов есть собственные рыбные рынки. До недавнего времени в Москве не было такого маркета, хотя они традиционно пользуются популярностью у горожан.

В конце ноября круглогодичный рыбный рынок “Москва – на волне” открылся в районе Косино-Ухтомский в Восточном административном округе (ВАО). Площадка находится по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2 а.

Рынок расположился в двухэтажном здании площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. У него удобная транспортная доступность: рядом расположены станции метро “Косино” и “Лермонтовский проспект”. С момента открытия рынок посетили более 150 тысяч человек.

В пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы отметили, что на рынке представлено 500 наименований рыбы. География продукции – 13 морей и три океана – охватывает почти весь земной шар.

Перед новогодними праздниками особой популярностью у посетителей пользуется икра, сельдь и клешни краба. Кроме того, москвичи успели оценить юколу – специально нарезанные и высушенные брюшки муксуна, сиги и другой северной рыбы.

На рынке можно найти и необычные морепродукты – например, филе гигатского метрового кальмара. Повар может приготовить угощение прямо на месте.

Оборудована зона фуд-корта на 126 посадочных мест. Посетители могут попробовать как привычные, так и оригинальные блюда из рыбы и морепродуктов. В зоне мастер-классов проходят кулинарные уроки.

Еще один крупный рынок Москвы – Царицынский – открылся после комплексной реконструкции в октябре 2023 года. С того момента на нем побывали уже более 130 тысяч человек. Для посетителей и сотрудников созданы более комфортные условия.

В ходе реконструкции полностью обновили устаревшие входные группы, фасад, инженерные коммуникации и иньерьеры. Не отвечавшие требованиям времени деревянные панели поменяли на энергоэффективный витраж. Планировку здания приспособили под современные нужды. Центральную торговую зону расширили – общая площадь полезного пространства увеличилась на 20%. На рынке появился фудкорт и детская зона.