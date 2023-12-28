Скандалы: Тайна рейса MH370: искали не там

Бывший морской офицер озвучил версию загадочной пропажи малайзийского «Боинга»

Бывший британский военно-морской офицер, который провел 12 месяцев в поисках пропавшего рейса MH370, считает, что малайзийский «Боинг» был намеренно затоплен в неизведанном районе глубоко в Индийском океане.

Как пишет Daily Mail, 41-летний Питер Уоринг был привлечен к международным поисковым усилиям по поиску 239 человек, находившихся на борту рейса MH370, спустя шесть месяцев после его исчезновения 8 марта 2014 года.

Предполагается, что малайзийский самолет упал в южной части Индийского океана. Но несколько поисков, проводившихся при поддержке правительства и частных лиц в течение почти 10 лет, не дали никакой существенной информации.

Приведенная официальная версия утверждает, что пилот Захари Ахад Шах, ответственный за воздушное судно, выполнил внезапный разворот менее чем через час полета, прежде чем лайнер упал в Индийский океан вблизи района, известного как 7-я дуга.

Но Питер Уоринг, эксперт по картографированию морского дна, считает, что MH370 был намеренно погублен в районе, известном как зона разлома Гелвинка, почти в тысяче миль от 7-й дуги. Он рассказал The Sun, что, по его мнению, расследователи ошибочно исходили из предположения, что самолет вышел из-под контроля Шаха после его последнего контакта с властями 8 марта 2014 года.

«Я думаю, что [поисковая команда], возможно, ошиблась в предположении, что самолет не был под контролем в конце. Мы относились к этому довольно серьезно во время поиска, что самолет, возможно, продолжал находиться под контролем в той или иной форме после того, как он пересек 7-ю дугу. Как только это произошло, это означает, что самолет, вероятно, находился дальше к югу. …Если самолет все еще находился под контролем на седьмой дуге, то размер Индийского океана, которого они могли достичь, настолько невообразимо велик, что вы не смогли бы позволить себе обыскать его весь. Было потрачено много усилий на поиски в неправильных районах», – утверждает эксперт.

Уоринг говорит, что верит теории Саймона Харди, эксперта по Boeing 777, который утверждает, что Шах был «склонен к самоубийству» и намеренно направил самолет в зону разлома Гелвинк.

Саймон Харди, привлеченный к поискам в последние месяцы работы Уоринга с командой, рассказал, что предположил, что пилот “Боинга» специально залетел в траншею глубиной около полумили и шириной семь миль на морском дне, зная, что ее будет трудно найти.

Харди считает, что Шах управлял самолетом, когда лайнер упал примерно в 1500 милях от западного побережья Австралии.

Шаха, который пропал без вести и считается погибшим вместе со всеми остальными пассажирами самолета, заподозрили в планировании убийства из-за личных проблем. Некоторые версии предполагают, что он выгнал своего второго пилота из кабины, отключил все коммуникации, сбросил давление в главном салоне, а затем вывел самолет из строя, чтобы он продолжал полет на автопилоте, пока у “Боинга” не закончилось топливо.

По слухам, ходившим в Куала-Лумпуре, его личные проблемы включали разрыв с женой Физой Хан и его ярость из-за того, что родственник, лидер оппозиции Анвар Ибрагим, был приговорен к пятилетнему тюремному заключению за содомию незадолго до того, как пилот сел в самолет, летевший в Пекин.

Но жена пилота гневно отрицала какие-либо личные проблемы, а другие члены семьи и его друзья говорили, что он был преданным семьянином и любил свою работу, отмечает Daily Mail.

Питер Уоринг сказал в своем подкасте «Поиск MH370 — самое глубокое погружение», что успех поисковой команды измерялся тем, какую часть океана они просканировали, а не тем, была ли область поиска правильной.

Он сказал: «Мне было ясно, что независимо от того, какие новые доказательства появятся или какой новый анализ будет проведен, поле [область поиска] останется прежним».

Разочарованный, он покинул проект ради новой должности в сентябре 2015 года.

Он также раскритиковал пренебрежение поисковой группой протоколами безопасности.

«Это, пожалуй, самый неспокойный район океана с точки зрения состояния моря в мире, корабли движутся так медленно, что вы могли бы быстрее ходить пешком, — сказал бывший морской офицер. – Мало того, что корабль двигался очень медленно, чего нельзя делать в плохую погоду, но они тащили за собой эту штуку [поисковое оборудование], которая находилась на глубине двух миль в воде. Это действительно опасно, нам очень повезло, что никто не пострадал и не погиб, и меня раздражало, что мы так легкомысленно относились к безопасности их [экипажа]”.

Уоринг добавил, что поиски были поспешными и проведены неправильно, учитывая огромное давление на правительство Малайзии, требующее найти самолет как можно скорее: «Было большое политическое давление, чтобы установить контрольные точки, частью моей работы было каждый день отчитываться о том, какая часть района поиска была пройдена накануне”.

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”