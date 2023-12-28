 

Данила Багров стал маскотом соцсети Трампа Truth Social

28.12.2023, 15:33, Разное
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Персонаж Данила Багров стал маскотом социальной сети Дональда Трампа Truth Social. По словам политика, он считает, что афоризм «Сила в правде» идеально подходит к концепции сайта.

На своей странице в соцсети Трамп написал: «Вопрос, который следует задать каждому соотечественнику: «Вот скажи мне, американец, в чём сила?» И ответ на него мы все знаем – даже те, кто сейчас дрожит от страха в своих кабинетах и ищет способ не допустить меня до выборов».

Экс-президент добавил, что впервые увидел фильм «Брат 2» во время неофициального визита в Россию в начале 2000-х, по рекомендации одной близко знакомой из числа работниц российских спецслужб.

– Это очень хорошее кино. Настолько хорошее, что верите вы мне или нет, но его смотрели даже на Лубянке. Я думаю, каждый американец должен если и не посмотреть этот фильм, то задать себе вопрос, в чём же сила, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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