Индийские ученые назвали продукты, повышающие уровень «хорошего» холестерина

Как сообщает издание Indian Express, индийские эксперты в области медицины поделились информацией о том, какие продукты следует включать в рацион с целью повышения уровня «хорошего» холестерина в организме.

Ученые отмечают, что повысить степень содержания «хорошего» холестерина в организме можно за счет орехов, семечек, диетических масел, морепродуктов, в особенности рыбного филе, и овощных диет.

Кроме того, в рамках эксперимента выяснилось, что накопление «вредного» холестерина не имеет ничего общего с лишним весом, к набору которого могут приводить чрезмерное питание, низкий уровень физической активности и многочисленные стрессы.