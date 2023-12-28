 

Индийские ученые назвали продукты, повышающие уровень «хорошего» холестерина

28.12.2023, 15:25, Разное
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Как сообщает издание Indian Express, индийские эксперты в области медицины поделились информацией о том, какие продукты следует включать в рацион с целью повышения уровня «хорошего» холестерина в организме.

Ученые отмечают, что повысить степень содержания «хорошего» холестерина в организме можно за счет орехов, семечек, диетических масел, морепродуктов, в особенности рыбного филе, и овощных диет.

Кроме того, в рамках эксперимента выяснилось, что накопление «вредного» холестерина не имеет ничего общего с лишним весом, к набору которого могут приводить чрезмерное питание, низкий уровень физической активности и многочисленные стрессы.    


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