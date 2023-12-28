 

Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО

28.12.2023, 14:45, Новости дня
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Власти российской столицы активно занимаются развитием присоединенных территорий. В Новой Москве сегодня строится множество объектов жилой недвижимости и социальной инфраструктуры. В приоритете не только комфорт, но и безопасность местных жителей, поэтому вводятся в эксплуатацию новые пожарные депо, а штат спасательных служб расширяется.

Так, в Троицком и Новомосковском административных округах заступил на дежурство новый пожарно-спасательный отряд. Он будет обслуживать 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповского. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание: с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы “Безопасный город” там было построено и отремонтировано 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды”, – отметил заместитель мэра Москвы.

По его словам, с 2012 года численность личного состава пожарных и спасателей служб в Новой Москве увеличилась более чем в четыре раза и превысила 1,4 тысячи человек. При этом среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти вдвое.

В новом подразделении работают более 80 специалистов, в распоряжении которых находится современная пожарно-спасательная техника и все оборудование, необходимое для проведения ежедневных занятий и тренировок личного состава.

Петр Бирюков 27 декабря поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, подчеркнув, что они являются высококлассными профессионалами которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Новой Москве ввели в эксплуатацию пожарное депо, рассчитанное на четыре машиноместа. Современный комплекс занимает территорию площадью более трех тысяч квадратных метров в поселке Филимонковское.

Для оттачивания профессионального мастерства сотрудников предусмотрены учебно-тренировочная башня со скалодромом для отработки действий при пожаре, а также беговая дорожка длиной 50 метров.


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