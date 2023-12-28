 

Мнение: О проблеме с яйцами… И весь мир перевернулся?

28.12.2023, 14:35, Разное
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В жизни почти всё — не то, чем кажется…

Сейчас, когда американцы и украинцы носятся с российскими яйцами, как дурак с писаной торбой, я вам сейчас одну картинку покажу… Не удивляйтесь, если она перевернёт вашу «картину мира». Но она хорошо иллюстрирует один непреложный факт.

Слабонервных прошу удалиться, остальным — под кат.

Розничные #цены на #яйца в #США.

Живите с этим теперь. Может, хоть как-то приблизит вас к пониманию азов рыночной экономики.

Но всё же…

Почему у людей настолько краткосрочная память?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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