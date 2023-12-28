Мнение: О проблеме с яйцами… И весь мир перевернулся?
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В жизни почти всё — не то, чем кажется…
Сейчас, когда американцы и украинцы носятся с российскими яйцами, как дурак с писаной торбой, я вам сейчас одну картинку покажу… Не удивляйтесь, если она перевернёт вашу «картину мира». Но она хорошо иллюстрирует один непреложный факт.
Слабонервных прошу удалиться, остальным — под кат.
Розничные #цены на #яйца в #США.
Живите с этим теперь. Может, хоть как-то приблизит вас к пониманию азов рыночной экономики.
Но всё же…
Почему у людей настолько краткосрочная память?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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