В Италии обнаружен камень с картой звездного неба, созданной более 3,5 тысяч лет назад

Как сообщает издание Astronomical Notes, итальянские астрономы подвергли процедуре идентификации доисторическую карту звездного неба, обнаруженную в северо-восточной части страны, а именно в городище Рупинпикколо.

В данном случае речь идет об узорах на каменном диске, относящемуся к периоду с 1800 по 1650 год до нашей эры, причем расположение отметин, оставленных долотом, не носит хаотичный характер, в отличие от подобного диска, найденного в Хорватии, в связи с чем ученые предположили, что они соответствуют реальному изображению звездного неба. Астрономы уточнили, что девять отметок соответствуют Хвосту Скорпиона, а пять – поясу Ориона, Ригелю и Бетельгейзе. Девять отметок располагается на месте Плеяд, а пять отметок, находящихся на противоположной стороне, предположительно обозначают Кассиопею.

На карте присутствует точка, которая не связана с известными астрономическими объектами, в связи с чем ученые предположили, что это может быть неудавшаяся сверхновая, когда звезда коллапсирует в черную дыру без вспышки.