На западе Москвы стартовал капремонт причала Сетунь

Власти российской столицы заранее готовятся к предстоящему летнему сезону и уже дали старт многим работам по текущему и капитальному ремонту различных городских объектов, которые используются в теплое время года. К лету москвичи должны получить обновленную инфраструктуру.

Под особым контролем находятся городские причалы, ведь речь идет не только о комфорте, но и о безопасности граждан. Так, специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пассажирского причала “Сетунь” на западе Москвы. Летом он обслуживает пассажиров водного транспорта.

К слову, это первый капитальный ремонт сооружения с момента его ввода в эксплуатацию в 1960 году. О старте работ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала Сетунь на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов”, — отметил Петр Бирюков.

Чиновник добавил, что специалисты обновят гранитное мощение причала, восстановят бетонные поверхности, приведут в порядок гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменят швартовые и отбойные устройства, установят новое перильное ограждение.

Петр Бирюков подчеркнул, что запланирован также ремонт подводной части причала. При этом большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, и помощи водолазов. Завершить капремонт причала Сетунь планируется во втором квартале 2024 года.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что за минувший год специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали девять мостов. При этом они использовали современные технологии, которые позволили не ограничивать полностью движение транспорта.

Петр Бирюков отметил, что состояние столичных мостовых сооружений постоянно контролируется. По его словам, за последние 12 лет каждый объекты прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок их эксплуатации, а также создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.