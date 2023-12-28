Российский суд лишил Иосифа Бродского Нобелевской премии по литературе

Дзержинский районный суд Твери удовлетворил иск Всероссийского клуба писателей о лишении Нобелевской премии по литературе 1987 года поэта Иосифа Бродского.

В ходе процесса суд рассмотрел экспертное заключение преподавателя русской литературы и члена КПРФ Петрова А.В. относительно творчества поэта. В документе утверждалось, что «Бродский писал ущербные и упаднические стихи, пагубно влияющие на современную молодёжь и препятствующие её патриотическому саморазвитию».

К делу также были приобщены показания свидетелей обвинения: водителя троллейбуса Кожемякиной А.Ю., работника строительно-монтажного управления Васильева Г.П., инспектора ГИБДД Гвилиди В.В., курьера Хорошавцева С.П., тракториста Кожанова А.Д. и безработного Тропинкина Ф.М. Все они единогласно по очереди заявили, что «поэзия Бродского возмутительна, а его длительное проживание на территории США и клевета в отношении Родины оказывают на них деморализующее влияние, отрицательно воздействующее на их психосоматическое состояние и профессиональные качества».

Представитель обвинения, ссылаясь на мнение вышеуказанного преподавателя русской литературы Петрова А.В., высказанное им в интервью газете «Знамя труда», утвердительно заявил, что решение Нобелевского комитета было нарочито антироссийским и способствовало распаду СССР, «ведь никаких объективных причин для высокой награды у автора так называемых стихов не было».

В итоге суд официально признал Бродского предателем Родины и постановил аннулировать его звание нобелевского лауреата.

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