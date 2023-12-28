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Помидоры, бананы и яйца

28.12.2023, 13:15, Главное
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Анализ изменения цен на продукты питания за год.

Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с декабря 2022 года по декабрь 2023 года в регионе больше всего подорожали бананы – на 57,5%, помидоры – на 51,3% и яйца – на 51,2%.

Заметнее всего упали цены на картофель (-26,5%) и крупу гречневую (-25,3).

Обед в столовой (кафе) подорожал на 11,4% – с 307 до 342 рублей.
 

Наименование товара (услуги) 

Единица измерения 

Средние цены на 26 декабря 2022 года, рублей 

Средние цены на 25 декабря 2023 года, рублей 

Изменение цены за год

Говядина (кроме бескостного мяса) 

кг 

509,72

546,57

7,2%

Свинина (кроме бескостного мяса) 

кг 

282,29

311,68

10,4%

Баранина (кроме бескостного мяса) 

кг 

629,68

717,21

13,9%

Куры охлажденные и мороженые  

кг 

168,16

211,86

26,0%

Сосиски, сардельки  

кг 

469,62

528,88

12,6%

Колбаса полукопченая и варено-копченая 

кг 

587,39

620,77

5,7%

Колбаса вареная  

кг 

447,34

488,48

9,2%

Консервы мясные для детского питания  

кг 

1031,63

1071,5

3,9%

Рыба мороженая неразделанная  

кг 

170,09

172,28

1,3%

Масло сливочное  

кг 

841,12

827,69

-1,6%

Масло подсолнечное 

л 

122,81

123,01

0,2%

Маргарин  

кг 

245,09

224,12

-8,6%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности 

л 

65,44

65,36

-0,1%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности  

л 

104,66

99,26

-5,2%

Сметана 

кг 

281,16

281,77

0,2%

Творог 

кг 

367,58

351,79

-4,3%

Смеси сухие молочные для детского питания 

кг 

1118,68

1347,5

20,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие 

кг 

702,69

707,33

0,7%

Консервы овощные для детского питания 

кг 

681,25

654,59

-3,9%

Консервы фруктово-ягодные для детского питания 

кг 

471,97

434,35

-8,0%

Яйца куриные 

10 шт

73,71

111,48

51,2%

Сахар-песок 

кг 

62,73

67,14

7,0%

Печенье 

кг 

259,44

234,03

-9,8%

Чай черный байховый 

кг 

1528,92

1454,07

-4,9%

Соль поваренная пищевая 

кг 

17,73

17,14

-3,3%

Мука пшеничная 

кг 

47,41

44,73

-5,7%

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 

кг 

51,1

53,95

5,6%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта

кг 

82,94

81,1

-2,2%

Рис шлифованный 

кг 

109,19

115,07

5,4%

Пшено 

кг 

49,39

51

3,3%

Крупа гречневая-ядрица 

кг 

118,57

88,55

-25,3%

Вермишель 

кг 

99,77

93,05

-6,7%

Макаронные изделия 

кг 

109,91

101,6

-7,6%

Картофель 

кг 

27,35

20,1

-26,5%

Капуста белокочанная свежая 

кг 

20,99

26,13

24,5%

Лук репчатый 

кг 

32,63

35,85

9,9%

Свёкла столовая 

кг 

30,47

31,54

3,5%

Морковь 

кг 

34,74

39,55

13,8%

Огурцы свежие 

кг 

185,26

221,62

19,6%

Помидоры свежие 

кг 

143,73

226,36

57,5%

Яблоки 

кг 

96,78

122,39

26,5%

Бананы 

кг 

93,24

141,04

51,3%

Водка

л 

643,54

653,49

1,5%

Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 

на 1 чел. 

306,7

341,63

11,4%



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