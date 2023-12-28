Помидоры, бананы и яйца

Анализ изменения цен на продукты питания за год.

Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с декабря 2022 года по декабрь 2023 года в регионе больше всего подорожали бананы – на 57,5%, помидоры – на 51,3% и яйца – на 51,2%.

Заметнее всего упали цены на картофель (-26,5%) и крупу гречневую (-25,3).

Обед в столовой (кафе) подорожал на 11,4% – с 307 до 342 рублей.

