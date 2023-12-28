Эстетика праздничного настроения: бантики из тонкой ленты – тренд новогодних вечеринок (как вписать их в свою прическу)

Почему бы не побаловать себя легкомысленным девчачьим образом на новогодние праздники? Тем более, нынешний тренд удивительно хорошо вписывается в праздничную атмосферу. Это бантики для волос во всех формах – не только в виде эффектных заколок, но и в виде обычных тканевых лент.

Праздничная прическа

Наступил сезон праздников. Красивые вещи могут сверкать и блестеть, макияж и маникюр могут быть особо яркими и эффектными, но не стоит забывать о внесении изменений и в стиль прически. Банты в волосах просто идеально подходят для Нового года и Рождества.

Образы с бантами в моде

Банты в волосах – давняя тенденция. Но несколько лет назад она незаметно исчезла. Впрочем, ненадолго. Вскоре девичьи бантики вновь стали встречаться в рамках нежного тренда балеткора и деревенского коттеджкора. Позже люди уже восхищались выразительными бархатными клипсами на игривых скандинавских прическах. Но впоследствии они были практически полностью вытеснены бантами с мотивами тканевых роз и других цветов. Однако цветы зимой недостаточно уместны, поэтому на новогодние праздники лучше остановиться на других вариантах с бантами.

Как вписать бант в праздничный лук

На чем же остановить свой выбор? Если вы хотите украсить прическу бантом, но при этом не выглядеть чересчур легкомысленно, задумайтесь об однотонных аксессуарах. Особо популярным в последнее время является красный цвет. Впрочем, это дело вкуса.

Бантики и ленты в волосах служат не просто украшением, а еще одним способом соединить любимые базовые цвета в наряде. Помимо красного цвета, активно используются и его оттенки, включая бордовый и розовый, а также черный, белый и темно-зеленый. То есть оттенки, которые у нас ассоциируются либо с классической элегантностью, либо с Новым годом и Рождеством.

Использовать можно яркие зажимы из бархата или атласа, а также банты из тонких лент, словно вырезанные из обычных подарочных катушек. Бантики для волос хорошо смотрятся с легкими волнами, а также с низким пучком или хвостом. Если вы проявите чуть больше терпения при укладке, то можно также сочетать бантики с косами.

Кстати, если у вас довольно короткие волосы, не расстраивайтесь. Вы можете выбрать бантики в виде повязок или небольших заколок. Да и для длинных волос они тоже подойдут. Таким образом вы упростите себе задачу при создании прически. Однако, если у вас есть немного больше времени, выбирайте классический вариант и добавляйте в прическу красивую ленту.

И абсолютно неважно, с какой целью вы собираетесь использовать этот красивый праздничный аксессуар. Стритстайл, подиум или социальные сети – куда бы вы ни посмотрели: самые красивые зимние образы в настоящее время украшает бант для волос. И он не только выглядит удивительно элегантно, но и отличается довольно простым стилем. В любом случае, прическа с бантом не может не привлекать внимания окружающих. Выбор за вами. В конце концов, мы вольны выбирать, как укладывать волосы и как вплетать в них ленты. Поэтому дерзайте и наслаждайтесь своей неотразимостью! Счастливого Нового года и Рождества!