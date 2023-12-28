Мнение: Баня и шифоньер
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Мужик пожаловался куда надо, что живет напротив бани, а из его окна видны голые девушки, которые моются в этой самой бане.
И он из-за этих самых голых девушек – переломал себе руки-ноги.
Пришла комиссия. Мужик встретил гостей загипсованный, на костылях. Комиссия подошла к окну, выглянула. Баня, действительно, видна, но моющихся в бане не видно…
– Надо влезть на шифоньер и оттуда смотреть – объяснил мужик…
Почему-то вспомнился этот анекдот, когда узнал про иск к Ивлеевой:
Может, не стоило лазать по шифоньерам?
Иллюстрация: Картина Владимир А. Плотникова «В бане» (1897), отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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