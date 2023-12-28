 

Мнение: Баня и шифоньер

28.12.2023, 12:30, Разное
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Мужик пожаловался куда надо, что живет напротив бани, а из его окна видны голые девушки, которые моются в этой самой бане.

И он из-за этих самых голых девушек – переломал себе руки-ноги.

Пришла комиссия. Мужик встретил гостей загипсованный, на костылях. Комиссия подошла к окну, выглянула. Баня, действительно, видна, но моющихся в бане не видно…

– Надо влезть на шифоньер и оттуда смотреть – объяснил мужик…

Почему-то вспомнился этот анекдот, когда узнал про иск к Ивлеевой:

Может,  не стоило  лазать  по шифоньерам?

Иллюстрация: Картина Владимир А. Плотникова «В бане» (1897), отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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