 

Apple возобновила продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США

28.12.2023, 12:30, Разное
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Некоторые розничные магазины Apple в США снова начали продавать Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые ранее были временно запрещены Комиссией по международной торговле США (ITC). Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на информацию от инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Начиная с 28 декабря, указанные модели Apple Watch станут доступными в некоторых магазинах, а к 30 декабря они появятся во всех остальных точках продаж. Онлайн-продажи устройств возобновятся 29 декабря.

Этот шаг со стороны Apple был предпринят после временной приостановки запрета ITC Апелляционным судом США. Согласно MacRumors, Apple сможет продавать эти часы в течение большей части января и, возможно, даже дольше.

Запрет на продажу был приостановлен в связи с началом рассмотрения решения ITC Апелляционным судом США, и эта процедура может занять несколько месяцев.

Apple временно прекратила онлайн-продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 21 декабря, а также офлайн-продажи 24 числа, чтобы выполнить требования ITC. Организация ITC запретила продажу Apple Watch в США из-за нарушения патентов, связанных с технологией мониторинга уровня кислорода в крови, принадлежащих медицинской компании Masimo.


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