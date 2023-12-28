Поликлинику на 750 посещений построят в Некрасовке

Развитие системы здравоохранение остается одной из самых главных задач в работе столичных властей. В городе строятся новые поликлиники, а действующие приводятся в соответствие с единым московским стандартом, который предполагает оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, высокий уровень комфорта как для пациентов, так и для сотрудников, а также наличие высококвалифицированных специалистов.

Новому московскому стандарту будет соответствовать и поликлиника, которую возведут юго-востоке столицы. В медицинском учреждении, рассчитанном на 750 посещений за смену, размесятся два отделения: детское и взрослое. Также в здании оборудуют стоматологию, травмпункт и женскую консультацию.

Об этом рассказала руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, поликлинику возведут около Зенинского шоссе в Некрасовке. На данный момент в районе продолжается активная застройка жилой недвижимости, поэтому, как отметил чиновник, новое учреждение будет очень востребовано местными жителями.

“Строители продолжают разработку котлована и устройство свайного поля. На объекте уже развернут бытовой город, штаб строительства с подключением от временных источников электро– и водоснабжения, устройства водоотведения, а также установлены ограждения”, – уточнил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что новая поликлиника площадью около 15 тысяч квадратных метров станет одной из самых крупных. Для каждого из двух отделений организуют отдельный вход. Внешнее оформление здания также будет соответствовать единому стандарту.

Так, для облицовки фасадов используют алюминиевые панели, отличающиеся экологичностью, прочностью, стойкостью к перепадам температуры и агрессивному климату, а также высоким уровнем звукоизоляции. Монтаж вентилируемых фасадов в сочетании с утепляющими слоями и воздушной прослойкой защитит помещения от уличного шума.

“Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции”, — напомнил Рафик Загрутдинов.