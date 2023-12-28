Рупор кремлевской пропаганды: Непальские братушки

Непальские братушки

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что не намерен препятствовать непальцам, которые пожелали вступить в российскую армию в качестве добровольных "контрактников", – пишет Intel Drop.

Он также пожаловался на "антироссийскую пропаганду" со стороны СМИ и коалиции США-ЕС. На Западе считают, что Напал принял сторону России.

Непальцев вербуют не как отдельную силу, а вместе с иностранными гражданами со всего мира. Глава Непала считает, что сейчас в российских вооружённых силах находится более 200 непальцев. Однако сами бойцы в российских подразделениях, говорят, что их число приближается к 1 000.

Гуркхи присоединяются к российским войскам не только из Непала, но и из Польши, Португалии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Издание пишет, что против ВСУ воюет много бывших маоистских комбатантов – участников гражданского конфликта в Непале, закончившегося в 2006г свержением монарха. Впоследствии небольшая часть этих “маоистов” поступила на службу в армию самого Непала.

Многие из них входят в состав миротворческих силах ООН в различных конфликтных регионах мира. В Непале и за рубежом насчитывается несколько тысяч "бывших комбатантов", которые считаются опытными и хорошо обученными воинами.

Непал десятилетиями отправлял молодых людей служить в британскую и индийскую армии в соответствии с официальным соглашением между трёмя странами. Значительное присутствие граждан Непала наблюдается и в других иностранных вооружённых силах, включая Францию и США.

Молодежь вынуждена покидать страну в поисках работы и пользуется репутацией гуркхов, как храбрых и умелых бойцов.

Например, только за последние 5 лет на военную службу США поступило много непальцев, из которых более 1 000 уже получили американское гражданство.

Около 300 парней из Непала служили во Французском иностранном легионе.

Однако больше всего их служит в армии Индии. Там наиболее безопасно из всей Южной Азии. Кроме того, те, кто раньше успел заключить контракт, получают социальное обеспечение и пожизненное пенсионное обеспечение.

В прошлом году Индия изменила подход к наемникам и перешла на 4-х годичные соглашения, сократив оборонный бюджет и льготы для военнослужащих

Новые изменения сделали службу в индийской армии менее привлекательными для гуркхов и возник рекрутинговый вакуум.

Поэтому, когда президент России Владимир Путин объявил, что заявления на получение российского гражданства иностранцами, отслужившими год в армии, будут рассматриваться в ускоренном порядке, то многие непальцы выстроились в очередь, – отмечает the Independent.

https://secretra.com/world/5985-bojcy-nepala-predpochitajut-voevat-protiv-vsu-na-storone-rossii.html – цинк

У непальцев было уже несколько погибших + на днях погиб 1 доброволец из КНР + еще 1 был ранен. За последний год иностранные добровольцы стали боле активно привлекаться в борьбе с нацизмом на Украине.

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