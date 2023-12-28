Организаторам турнира по пляжному волейболу в Анапе в формате «almost naked» грозит штраф в 1 млрд рублей

Российский общественный деятель Екатерина Мизулина подала иск на 1 млрд рублей к организаторам турнира по пляжному волейболу, который проходил на одном из пляжей Анапы 21-23 июня 2023 года.

Как свидетельствуют фото, сделанные очевидцами, форма участников спортивных соревнований не соответствовала моральным нормам.

– Большинство мужчин были, простите, в одних трусах, – комментирует произошедшее Мизулина. – А на женщинах были какие-то подобия бюстгалтеров на тоненьких верёвочках. И всё это происходило не в каком-то закрытом ночном клубе, а среди бела дня, на глазах у детей и пенсионеров. Подобного бесстыдства Святая Русь ещё не видала. Нужно разыскать мерзавцев, которое устроили эту содомию, и привлечь их к ответу.

По данным из открытых источников, в турнире приняло участие 16 команд из Краснодарского края, Дагестана, Воронежской области, а также сборная жителей Москвы и Подмосковья. В настоящее время ведётся работа по установлению личности всех участников состязания по фотографиям. Если удастся доказать, что они появлялись на публике и играли в волейбол в непристойном виде, то они могут разделить ответственность с организаторами соревнований.

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