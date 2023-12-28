The Conversation: Названы самые важные космические миссии 2024 года

Американские планетологи из Университета Пердью в штате Индиана поделились своими ожиданиями от наиболее важных космических миссий, запланированных на 2024 год, в интервью The Conversation.

Одним из наиболее захватывающих проектов 2024 года станет запуск аппарата NASA Europa Clipper к Европе — одной из крупнейших лун Юпитера. Европа немного меньше земной Луны и полностью покрыта льдом. Под предполагаемой ледяной оболочкой скрывается соленый океан, содержащий вдвое больше воды, чем все океаны на Земле. Зонд Europa Clipper должен помочь выяснить, существует ли жизнь в водных глубинах Европы или хотя бы условия для ее возникновения.

В рамках этой миссии аппарат облетит спутник Юпитера около 50 раз. Планируется, что Europa Clipper стартует в октябре 2024 года и прибудет на место назначения в 2030 году.

На 2024 год запланирован второй этап программы Artemis, целью которой является высадка человека на Луну. В рамках Artemis II на Луну отправится пилотируемая миссия с четырьмя астронавтами NASA на борту. Полет продлится 10 дней, в течение которых космический корабль с экипажем облетит спутник и вернется на Землю. Согласно плану, Artemis II стартует в ноябре 2024 года.

Также в ноябре 2024 года NASA планирует отправить на Луну инновационный луноход VIPER для исследования южного полюса спутника. Этот роботический аппарат, размером с машину для гольфа, будет оснащен аппаратурой для поиска воды и углекислого газа. Миссия продлится 100 дней, в течение которых луноход будет подвергаться перепадам температур от 107 °C до -240 °C.

Помимо VIPER, в 2024 году к Луне отправится аппарат Lunar Trailblazer. Он представляет собой орбитальный модуль, который будет искать следы воды, измеряя температуру поверхности спутника.

Японское космическое агентство JAXA намерено в сентябре 2024 года запустить роботизированную миссию Martian Moon eXploration (MMX) к спутникам Марса Фобосу и Деймосу. Основная цель экспедиции — выяснить, как именно образовались эти луны. Они могли быть астероидами, захваченными гравитацией соседней планеты, либо сформироваться из окружавших Марс обломков.

Наконец, Европейское космическое агентство (ЕКА) также отправит зонд “Гера” в систему астероидов Дидимос-Диморфос в 2024 году. Аппарат достигнет цели к 2026 году и поможет изучить физические свойства этих небесных тел.

Кроме того, было объявлено о подготовке к запуску инновационного космического телескопа “Эйнштейн”, предназначенного для поиска черных дыр и сверхновых.