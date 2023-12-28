 

Ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву достигает 2 млрд рублей в год

28.12.2023, 11:18, Разное
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Губернатор Калининградской области, Антон Алиханов, объявил, что общий ущерб, вызванный ограничениями сухопутного транзита через Литву в Калининградскую область, составляет около 2 миллиардов рублей ежегодно.

Согласно словам главы региона, этот ущерб можно рассматривать с разных сторон. Одним из ключевых аспектов является объем субсидий, выделяемых федеральным бюджетом для снижения тарифов на морские перевозки, делая их более доступными для Калининградской области. В текущем году этот объем составляет почти 2 миллиарда рублей.

Губернатор также подчеркнул, что в данную сумму не включены убытки и расходы, понесенные местными грузовыми компаниями, занимающимися обслуживанием транзита.

Он также сообщил, что калининградские власти уже передали все необходимые расчеты в Министерство экономического развития, которое рассматривает возможность предъявления Литве официального иска через площадку Всемирной торговой организации (ВТО). Однако господин Алиханов выразил сомнение в успешности данной инициативы, считая, что шансы на удовлетворение иска со стороны РФ являются минимальными.

С начала июня 2022 года Литва ввела запрет на транзит российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, через свою территорию в Калининградскую область. Эти ограничения затрагивают автоперевозки, но не затрагивают железнодорожные перевозки. Ограничения касаются примерно 40-50% всех поставок, включая стройматериалы, древесину, металл, цемент, икру и алкоголь. Кремль охарактеризовал это решение как “беспрецедентное” и “элемент блокады”.


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