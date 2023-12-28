Собянин подвел итоги городских проектов по запуску молодежных стартапов

В Москве действуют программы развития молодежного технологического предпринимательства. Участники создали более 130 стартапов, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что это в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

Градоначальник напомнил, что для молодых новаторов действует три проекта: “Лидеры цифровой трансформации” для IT-специалистов, “Академия инноваторов” и “Новатор Москвы”. Среди стартапов есть поучаствовавшие в нескольких проектах.

По словам Собянина, в 2023 году возрастной порог для участников “Новатора Москвы” снижен до 14 лет. Одним из претендентов на победу стал 16-летний разработчик инновационной системы анализа показателей игры хоккеистов.

“В 2023 году программы развития молодёжного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек”, – уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказал об участии учеников профессиональных классов в разработке инноваций на базе высших учебных заведений. Школьники получат доступ к лабораториям и информационным базам вузов. Им предстоит выполнить проект или исследование и защитить его на научно-практической конференции.