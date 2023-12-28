 

Собянин: Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

28.12.2023, 11:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московский транспорт будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, сообщил мэр столицы сергей Собянин. Работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до трех часов ночи, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

“Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта”, – отметил Собянин.

На Рождество метрополитен и МЦК будут работать до двух часов ночи, центральные диаметры – до трех. До трех ночи по 151 маршруту будут курсировать автобусы, трамваи и электробусы.

Собянин уточнил, что с 1 по 8 января парковка в Москве будет бесплатной.

В метрополитене организуют транслцию новогоднего обращения президента России. В наземном транспорте прозвучат поздравления известных артистов.

К Новому году в Москве украсили подвижной состав общественного транспорта. В станциях и вестибюлях установили елки и световые инсталляции, повесили плакаты и гирлянды. Всего к празднику оформили 750 единиц техники.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Собянин принял участие в благотворительной акции “Елка желаний”

28.12 / За год в Москве капитально отремонтировали более 2,3 тысячи домов

28.12 / Москву украсили новогодними и рождественскими плакатами

28.12 / Разногласия и усталость союзников Украины «поставят Киев на колени» быстрее, чем Россия

28.12 / Белый дом обеспокоен будущим американского финансирования Украины

28.12 / Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой

28.12 / Мнение: Американцы уже поняли, что Джо Байден — обманщик и плут

28.12 / Война с Ираном не в интересах США — но она может начаться в любой день

28.12 / Экономика его погубит — снижение ключевой ставки ФРС не поможет угасающему рейтингу Байдена

27.12 / Премьер-министр Саксонии – Украине нужно смириться с возможностью территориальных потерь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика