 

Ученые нашли плюсы и минусы чашки кофе утром

28.12.2023, 10:05, Разное
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Для многих утро начинается с чашки кофе, пропуская утренний прием пищи. Но исследователи предупреждают, что такая привычка может быть опасной по двум причинам.

Первая причина проста: кофе на голодный желудок повышает уровень сахара в крови, увеличивая риск сахарного диабета и проблем с сердцем.

Вторая причина связана с воздействием кофеина на клапан, разделяющий пищевод и желудок. Он расслабляется, что может вызвать изжогу и воспаления пищевода, повышая риск развития рака. Безопасное употребление кофе рекомендуется после сытного завтрака.

Кофе также имеет свои плюсы: разнообразие вкусов, стимулирующее действие кофеина, и снижение риска депрессии при умеренном употреблении. Богатство антиоксидантами делает кофе полезным для замедления повреждений клеток.

Кофе также связан с снижением риска диабета 2 типа и некоторых видов рака, а также предотвращением снижения когнитивных функций и болезней сердца и Паркинсона. Однако умеренность в употреблении кофеина всегда важна для поддержания здоровья.


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