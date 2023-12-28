 

За год в Москве капитально отремонтировали более 2,3 тысячи домов

28.12.2023, 9:57, Новости дня
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В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок в порядок более 2,3 тысячи домов в Москве. Работы проведены в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда, которая является одной из самых масштабных в мире.

Больше всего объектов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошло 2309 объектов”, – подчеркнул чиновник.

Важно отметить, что программа капитального ремонта жилого фонда Москвы включает в себя более 29 тысячи домов, совокупно занимающих площадь свыше 290 миллионов квадратных метров. Работы проводятся как ы исторических зданиях в центре города, так и в советских панельных домах на окраинах.

Чтобы детально и бережно восстановить архитектурные элементы, а также модернизировать инженерные системы, специалисты используют современные технологии, а также архивные фотографии и чертежи.

Кстати, совокупно столичная программа капремонта предполагает обновление более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замену свыше 115 тысяч лифтов и другие работы.

Перечень работ для каждого дома определяют с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Петр Бирюков уточнил, что зимой специалисты проводили работы, которые не зависят от температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций во время отопительного сезона.

К ним можно отнести ремонт систем электро– и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. К обновлению фасадов и плоских крыш специалисты приступят после установления устойчивых положительных температур воздуха на улице.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что по программе капитального ремонта с 2019 года более чем миллиону москвичей установили современные почтовые ящики. Для их изготовления используют листовую сталь толщиной от 0,7 до 0,9 миллиметра.


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